Чи потрібно видаляти зуби мудрості: всі за і проти — пояснює лікар

Зубами мудрості називають останні зуби, які виростають. Зазвичай вони з’являються у віці 15-25 років, на початку дорослого життя. Їх часто видаляють після того, як вони виростуть повністю.
Оскільки тема видалення зубів мудрості є досить великою, на найпоширеніші питання спеціально для сайту Вікна-Новини відповів стоматолог-хірург Денис Семенов.
Хірург зазначає, що існують такі показання до процедури.
Основними причинами видалення зубів мудрості є: біль у зубі, перикоронарит (початкова форма запалення слизової оболонки навколо зуба, що прорізується) від зуба мудрості через його неправильне розташування або неможливість прорізування через відсутність місця в зубному ряду, за ортодонтичним показанням (коли зуби мудрості заважають ортодонтичному лікуванню).
Видалення зубів мудрості найчастіше — це планова, безпечна операція. Але післяопераційний період (після видалення зубів у перші три доби) пацієнт відчуває набряк, утруднене відкривання рота, хворобливе ковтання протягом 3-х днів. Ці симптоми нагадуватимуть про себе протягом 7-10 днів. Після цього періоду все мине.
За словами лікаря, така операція може проходити під місцевим знеболенням або під седацією (занурення пацієнта у стан фізичного та емоційного розслаблення або навіть сну, прим. Ред.).
Під седацією за один раз можна видалити всі 4 зуби мудрості
Під седацією за один раз можна видалити всі 4 зуби мудрості
Це досить комфортно, оскільки він не бачить всього процесу, відсутній ефект присутності в операційній. У такий спосіб за один прийом можна прибрати всі зуби мудрості й забути про цю проблему, не розтягуючи на 2 прийоми.
Після операції лікар рекомендує проводити протизапальну терапію. Також потрібно дотримуватися щадної дієти, не можна відвідувати спортзали й сауни протягом 2-3 тижнів.
За словами хірурга, робити цього не варто, коли є активна фаза запалення при перикоронариті або інших запальних проявах. Тоді спочатку проводять протизапальну терапію і лише потім зуб видаляють. Або коли зуб мудрості стоїть у зубному ряду і виконує свою функцію.
Раніше ми розповідали, як полегшити гострий зубний біль самотужки.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.