Чи потрібно видаляти зуби мудрості: всі за і проти — пояснює лікар

Зубами мудрості називають останні зуби, які виростають. Зазвичай вони з’являються у віці 15-25 років, на початку дорослого життя. Їх часто видаляють після того, як вони виростуть повністю.

Оскільки тема видалення зубів мудрості є досить великою, на найпоширеніші питання спеціально для сайту Вікна-Новини відповів стоматолог-хірург Денис Семенов.

Чому потрібно видаляти зуби мудрості: основні показання до процедури

Хірург зазначає, що існують такі показання до процедури.

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Глибокі форми карієсу. Через те, що розташування вісімок часто робить їх вкрай незручними для стоматолога, лікування зуба мудрості, серйозно ураженого каріозними порожнинами, неможливе. Затримка прорізування зуба або його часткове прорізування. При частковому прорізуванні між зубом і ясною накопичується наліт і залишки їжі, у такому середовищі активно розмножуються бактерії, що призводить до поступового руйнування зуба. Неправильне (лежаче) становище зуба. Якщо вісімка росте у бік сусіднього зуба, вона створюватиме тиск на нього, тоді зуб стає рухливим і починається його руйнація. Зростання ж у протилежний бік створює ризик травмування тканин щоки. Захворювання зуба, яке потребує лікування каналів (пульпіт, періодонтит). Найчастіше коріння вісімок має закруглену форму, тому лікування каналів у їхньому корінні неможливе. Ортодонтичні показання. Восьмі зуби впливають на положення всіх зубів у зубному ряду, їм не вистачає місця, тому при брекетах нерідко призначається операція видалення зуба мудрості.

Які основні причини обов’язкового видалення зубів мудрості?

Основними причинами видалення зубів мудрості є: біль у зубі, перикоронарит (початкова форма запалення слизової оболонки навколо зуба, що прорізується) від зуба мудрості через його неправильне розташування або неможливість прорізування через відсутність місця в зубному ряду, за ортодонтичним показанням (коли зуби мудрості заважають ортодонтичному лікуванню).

Чи небезпечно видаляти зуби мудрості і які можуть бути наслідки?

Видалення зубів мудрості найчастіше — це планова, безпечна операція. Але післяопераційний період (після видалення зубів у перші три доби) пацієнт відчуває набряк, утруднене відкривання рота, хворобливе ковтання протягом 3-х днів. Ці симптоми нагадуватимуть про себе протягом 7-10 днів. Після цього періоду все мине.

Як відбувається процедура видалення зубів мудрості, і як до неї підготуватися?

За словами лікаря, така операція може проходити під місцевим знеболенням або під седацією (занурення пацієнта у стан фізичного та емоційного розслаблення або навіть сну, прим. Ред.).

Під седацією за один раз можна видалити всі 4 зуби мудрості

Це досить комфортно, оскільки він не бачить всього процесу, відсутній ефект присутності в операційній. У такий спосіб за один прийом можна прибрати всі зуби мудрості й забути про цю проблему, не розтягуючи на 2 прийоми.

Що робити пацієнтові після видалення зубів мудрості?

Після операції лікар рекомендує проводити протизапальну терапію. Також потрібно дотримуватися щадної дієти, не можна відвідувати спортзали й сауни протягом 2-3 тижнів.

Коли зуби мудрості краще не видаляти?

За словами хірурга, робити цього не варто, коли є активна фаза запалення при перикоронариті або інших запальних проявах. Тоді спочатку проводять протизапальну терапію і лише потім зуб видаляють. Або коли зуб мудрості стоїть у зубному ряду і виконує свою функцію.

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