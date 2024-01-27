Почему нужно есть разную пищу: что именно надо для сбалансированного питания и как это влияет на здоровье

Мы часто бываем настолько заняты своими делами, что думать о сбалансированном питании нет ни сил, ни времени. Но ведь именно еда является основой нашего здоровья и источником энергии. Кое-кто не придает должного значения вопросу того, почему нужно есть разную пищу, поэтому рискует иметь проблемы с насыщенностью микроэлементами, замедленностью метаболизма и, возможно, даже некоторые болезни.

Читай, почему нужно есть разную пищу и как сбалансированное питание способно изменить процессы в организме к лучшему — в нашем материале.

Почему нужно есть разную пищу — объясняет нутрициолог

Сбалансированность пищи влияет на множество процессов и самый первый из них — работа нашего кишечника. Без нужных ферментов, попадающих в организм через разные продукты, ему будет сложнее выполнять свою пищеварительную функцию.

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Нутрициолог Анастасия Голобородько утверждает, что если организм не получает достаточное количество пищеварительных ферментов, молекулы пищи не могут перевариваться должным образом. Имеющиеся у человека болезни, такие как панкреатит и воспаление кишечника, лишь затрудняют нормальную работу органа. Дополнительной проблемой являются плохие привычки — алкоголь, сигареты и т.д. Поэтому мы нуждаемся в ежедневном пополнении запаса природных пищеварительных ферментов через прием разной пищи.

Как употребление разной пищи влияет на здоровье

Исследования отдела нутрициологии Гарвардского университета по сбалансированному питанию показали заметные изменения в здоровье человека во время употребления разной пищи. Разделив женщин на две группы, ученые пытались понять, насколько важен прием большого количества различных продуктов.

Первая группа питалась почти двумя десятками продуктов из списка относящихся к сбалансированным, среди которых разнообразные овощи и фрукты, мясо, рыба, цельнозерновые, яйца, бобовые, молочные продукты и другие.

Вторая — лишь частью этих продуктов, но также употребляла то, что считала нужным.

За несколько месяцев наблюдений результат стал очевидным: показатели микроэлементов женщин из первой категории стали заметно лучше, индивидуальные проблемы со здоровьем стали беспокоить меньше. Вторая группа, которая придерживалась частичной сбалансированности, показала на 42% меньший прогресс в показателях.

Всемирная организация здравоохранения называет сбалансированное питание и здоровую диету одним из потенциальных факторов уменьшения количества смертей в мире на 39 миллионов человек к 2030 году, то есть, если начать правильно питаться уже сегодня, риск внезапной смерти от осложнения хронических болезней и других факторов уменьшится и это спасет жизнь многих людей.

Преимущества сбалансированного питания

Далее перечисляем причины, по которым важно питаться разнообразно.

Уменьшение дефицита питательных веществ. Наш организм ежедневно нуждается в множестве микроэлементов: клетчатка, углеводы, белок, жиры, витамины. Все они так или иначе влияют на работу разных систем. Если же ограничивать себя однообразной пищей, то дефицит питательных веществ не заставит себя ждать.

Поддержка здорового и красивого тела. Если ты занимаешься спортом и рассчитываешь на эффективный результат без сбалансированного питания — должны разочаровать. Наши мышцы нуждаются в ежедневной норме белка и клетчатки для своего роста. В то же время многие наоборот ограничивают себя в пище, употребляя один или несколько конкретных продуктов. Не бойся есть разнообразно. Чтобы тренировки проходили успешно, на тарелке должно быть всего понемногу.

Снижение риска заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями. Употребление разнообразной пищи улучшает показатели сердца, снижает вероятность гипертонии, повышение уровня холестерина.

Образование полезных бактерий кишечника. Широкий ассортимент продуктов и грамотное чередование пищи помогает увеличить разнообразие здоровых бактерий в кишечнике. Эти полезные бактерии важны не только для общего здоровья, но и для похудения, поскольку улучшают процесс метаболизма. Часто ожирение и абдоминальный жир, то есть накопление жира в области живота и поясницы, связано с дефицитом этих бактерий.

Правило “радужного” приема пищи: как оно поможет наладить сбалансированное питание

Чтобы точно убедиться в балансе твоего рациона, соблюдай правила “радужного” приема еды. На тарелке должны быть продукты всех цветов радуги. Это красный, оранжевый, желтый, зеленый, фиолетовый и дополнительно белый. Если не помнишь список всех продуктов по цвету, держи:

красная: свекла, помидоры, болгарский перец, яблоки, грейпфрут, ягоды клубники и вишни, говядина и свинина, красная рыба;

оранжевый: морковь, апельсины, мандарины, манго, абрикосы, персики, чечевица, тыква;

желтый: кукуруза, батат, картофель, куркума, имбирь, лимоны;

зеленый: капуста, спаржа, шпинат, брокколи, кабачки, зелень;

фиолетовый: баклажаны, фиолетовая цветная капуста, ежевика, черника, темный виноград;

белый: рис, белое мясо курицы и индейки, молочные продукты.

Конечно, список не исчерпывающий и ты можешь добавлять другие полезные продукты. Но с этим правилом тебе легче будет следить за сбалансированностью своих блюд.

Что делать, если не можешь привыкнуть к разнообразному рациону

Все мы стараемся сделать свою жизнь легче и предпочитаем быстрые перекусы из одинакового набора продуктов, которые найдем в холодильнике.

Если твоя лень после тяжелого рабочего дня не дает приготовить что-то сложное, то старайся по крайней мере включать в ежедневное употребление пищи ферментированные продукты: кефир, греческий йогурт, квашеную капусту. Они помогут твоему кишечнику продлить нормальное пищеварение даже без соблюдения правил сбалансированного питания.

Конечно, эти продукты не способны полностью изменить ход работы твоего организма. Для этого нужно ежедневно заботиться о своем здоровье, находить время для обеда с высоким содержанием всех необходимых питательных веществ. Так что теперь, когда ты знаешь, почему еда должна быть разнообразной — не жди и меняй это.

А для любителей спорта мы подготовили советы по правильному питанию, чтобы улучшить эффект от тренировок.

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