Чому потрібно їсти різну їжу: що саме треба для збалансованого харчування і як це впливає на здоров’я

Ми часто буваємо настільки зайняті своїми справами, що думати про збалансоване харчування немає ні сил, ні часу. Але ж саме їжа є основою нашого здоров’я і джерелом енергії. Дехто не надає належного значення питанню того, чому потрібно їсти різну їжу, а тому ризикує мати проблеми з насиченістю мікроелементами, сповільненістю метаболізму і, можливо, навіть деякі хвороби.

Читай, чому потрібно їсти різну їжу і як збалансоване харчування здатне змінити процеси в організмі на краще в нашому матеріалі.

Чому потрібно їсти різну їжу — пояснює нутриціологиня

Збалансованість їжі впливає на безліч процесів, і найперший з них — робота нашого кишківника. Без потрібних ферментів, які потрапляють в організм через різні продукти, йому буде складніше виконувати свою травну функцію.

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Нутриціологиня Анастасія Голобородько стверджує: якщо організм не отримує достатню кількість травних ферментів, молекули їжі не можуть перетравлюватися належним чином. Наявні у людини хвороби, як-от: панкреатит і запалення кишківника, лише ускладнюють нормальну роботу органу. Додатковою проблемою є погані звички — алкоголь, цигарки тощо. Тому ми потребуємо щоденного поповнення запасу природних травних ферментів через вживання різної їжі.

Як вживання різної їжі впливає на здоров’я

Дослідження відділу нутриціології Гарвардського університету з приводу збалансованого харчування показали помітні зміни у здоров’ї людини під час вживання різної їжі. Поділивши жінок на дві групи, науковці намагались зрозуміти, наскільки важливим є прийом великої кількості різних продуктів.

Перша група харчувалася майже двома десятками продуктів зі списку тих, які відносять до збалансованих, це різноманітні овочі та фрукти, м’ясо, риба, цільнозернові, яйця, бобові, молочні продукти та інші. Друга — лише частиною з цих продуктів, натомість також вживала те, що вважала за потрібне.

За декілька місяців спостережень результат став очевидним: показники мікроелементів жінок з першої категорії стали помітно кращими, індивідуальні проблеми зі здоров’ям почали турбувати менше.

Друга група, яка дотримувалася часткової збалансованості, показала на 42% менший прогрес в показниках.

Всесвітня організація охорони здоров’я називає збалансоване харчування і здорову дієту одним із потенційних чинників зменшення кількості смертей у світі на 39 мільйонів осіб до 2030 року, тобто, якщо почати правильно харчуватись вже сьогодні, то ризик раптової смерті від ускладнення хронічних хвороб та інших факторів зменшиться і це врятує життя багатьох людей.

Переваги збалансованого харчування

Далі перераховуємо причини, чому важливо харчуватись різноманітно.

Зменшення дефіциту поживних речовин. Наш організм щоденно потребує безлічі мікроелементів: клітковина, вуглеводи, білок, жири, вітаміни. Всі вони так чи інакше впливають на роботу різних систем. Якщо ж обмежувати себе одноманітною їжею, то дефіцит поживних речовин не змусить себе чекати.

Підтримка здорового і красивого тіла. Якщо ти займаєшся спортом і розраховуєш на ефективний результат без збалансованого харчування — маємо розчарувати. Наші м’язи потребують щоденної норми білка і клітковини для свого росту. Натомість багато людей навпаки обмежують себе у їжі, вживаючи один або декілька конкретних продуктів. Не бійся їсти різноманітно. Аби тренування проходили успішно, на тарілці має бути всього потрошку,

Зниження ризику захворюваності серцево-судинних захворювань. Вживання різноманітної їжі покращує показники серця, знижує ймовірність гіпертонії, підвищення рівня холестерину.

Утворення корисних бактерій кишківника. Широкий асортимент продуктів і грамотне чергування їжі допомагає збільшити різноманітність здорових бактерій у кишківнику. Ці корисні бактерії важливі не тільки для загального здоров’я, але й для схуднення, оскільки покращують процес метаболізму. Часто ожиріння й абдомінальний жир, тобто накопичення жиру в області живота і попереку, пов’язані з дефіцитом цих бактерій.

Правило “веселкового” прийому їжі: як воно допоможе налагодити збалансоване харчування

Аби точно впевнитись у балансі твого раціону, дотримуйся правила “веселкового” вживання їжі. На тарілці мають бути продукти всіх кольорів веселки. Це червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, фіолетовий і, додатково, білий. Якщо не пам’ятаєш перелік всіх продуктів за кольором, тримай:

червоний: буряк, помідори, болгарський перець, яблука, грейпфрут, ягоди полуниці та вишні, яловичина й свинина, червона риба;

помаранчевий: морква, апельсини, мандарини, манго, абрикоси, персики, сочевиця, гарбуз;

жовтий: кукурудза, батат, картопля, куркума, імбир, лимони;

зелений: капуста, спаржа, шпинат, броколі, кабачки, зелень;

фіолетовий: баклажани, фіолетова кольорова капуста, ожина, чорниця, темний виноград;

білий: рис, біле м’ясо курки та індички, молочні продукти.

Звісно, список не є вичерпним і ти можеш додавати інші корисні продукти. Але з цим правилом тобі буде легше слідкувати за збалансованістю своїх страв.

Що робити, якщо не можеш звикнути до різноманітного раціону

Усі ми намагаємося зробити своє життя легшим і надаємо перевагу швидким перекусам з однакового набору продуктів, які знайдемо в холодильнику.

Якщо твоя лінь після важкого робочого дня не дає приготувати щось складне, тоді намагайся принаймні включати у щоденне вживання їжі ферментовані продукти: грецький йогурт, кефір, квашену капусту. Вони допоможуть твоєму кишківнику продовжити нормальне травлення навіть без дотримання правил збалансованого харчування.

Звісно, ці продукти не здатні повністю змінити хід роботи твого організму. Для цього треба щоденно дбати про своє здоров’я, знаходити час для обіду з високим вмістом всіх необхідних поживних речовин. Тож тепер, коли ти знаєш, чому їжа має бути різноманітною — не вагайся і змінюй це.

А для любителів спорту ми підготували поради, як правильно харчуватись, щоб покращити ефект від тренувань.

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