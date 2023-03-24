Угрожает всем, но лечится — во Всемирный день борьбы с туберкулезом рассказываем об этой болезни

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно 24 марта. В этот день во многих странах мира обращают внимание на пути преодоления этой болезни и повышение осведомленности людей о своем здоровье.

Туберкулез все еще остается глобальной проблемой для человечества. По данным ВОЗ, ежедневно около 4 000 человек умирают от этой болезни, а 28 000 — инфицируются ею.

Туберкулез может поразить любого человека. Но, к счастью, современная медицина позволяет полностью его излечить. Так что читай, что это за болезнь, какие ее симптомы, а также как от нее избавиться.

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Всемирный день борьбы с туберкулезом

24 марта 1882 года врач и ученый Роберт Кох открыл бактерию, вызывающую туберкулез. Ее теперь называют палочкой Коха или микобактерией туберкулеза (МБТ).

Это событие дало толчок дальнейшему анализу этой болезни и поиску путей ее лечения. Именно поэтому 24 марта — день надежды человечества на то, что когда-нибудь туберкулез будет полностью преодолен.

Для этого ученые разработали Стратегию борьбы с туберкулезом, которая имеет целью распространять профилактические меры, своевременно диагностировать и лечить болезнь, а также оберегать людей с высоким риском инфицирования.

Симптомы туберкулеза

Центр общественного здоровья Минздрава Украины объясняет, что основными симптомами заболевания являются:

кашель более двух недель;

повышенная температура тела более недели;

затрудненное дыхание;

боль в груди;

отсутствие аппетита, постоянная слабость;

беспричинная потеря массы тела;

повышенная потливость, особенно ночью;

кровохарканье.

Как можно заразиться туберкулезом

Туберкулезом можно заразиться только через воздух во время длительного пребывания в закрытом помещении с больным туберкулезом легких человеком, который не лечится.

Ведь палочка Коха содержится в каплях слизи, выделяемой человеком во время кашля, чихания и говорения. Поэтому лучше всего общаться с инфицированными людьми на свежем воздухе, часто проветривать помещения и по возможности применять постоянное ультрафиолетовое облучение воздуха.

Заразиться туберкулезом от пользования личными вещами больного невозможно! Так же это маловероятно в общественном транспорте, кафе, супермаркетах, торговых центрах и т.д.

Если человек начал лечение, то уже через несколько недель ежедневного приема лекарств он перестает быть опасным для других, даже если в его анализах еще остается возбудитель.

Как лечить туберкулез

Для установления точного диагноза необходимо пройти осмотр у врача, микроскопическое исследование мокроты и рентгенологическое обследование органов грудной клетки.

Самое главное — обратиться за медицинской помощью нужно как можно скорее после выявления симптомов туберкулеза. Ведь на ранней стадии болезнь можно вылечить быстрее и проще, чем в запущенной форме.

После подтверждения диагноза следует немедленно приступить к лечению противотуберкулезными препаратами. Обычно врач назначает комбинацию из нескольких лекарств, дополняющих друг друга. В Украине лечение туберкулеза бесплатно.

Курс терапии обычно длится минимум полгода, а в случае мультирезистентной формы (при которой лечение наиболее эффективными противотуберкулезными препаратами не помогает) — 20-24 месяца.

Основная задача пациента — постоянно соблюдать все назначения врача и не прерывать начатое лечение!

Что будет, если не лечить туберкулез

Без лечения туберкулез прогрессирует, переходит в хроническую или резистентную форму. Иногда это может привести к летальным случаям в течение одного-двух лет.

Качество жизни больных, не получающих должного лечения, значительно ухудшается. При обострении состояния человек может иметь высокую температуру, боль при кашле и кровохарканье.

Кроме того, инфицированный подвергает опасности свое окружение, ведь постоянно выделяет палочку Коха в воздух и распространяет туберкулез.

Профилактика туберкулеза

Лучшей профилактикой туберкулеза является вакцинация БЦЖ, которую делают на третий — пятый день жизни. Она одна из самых безопасных. Ведь осложнения после прививки наблюдаются меньше, чем в 1% случаев.

И даже те, которые случаются, в большинстве своем не нуждаются в лечении. После вакцинации у ребенка еще в течение шести месяцев может быть нагноение и образование немного кровящей корочки в месте прививки. Но это абсолютно нормальная реакция организма, обеспечивающая формирование стойкого иммунитета.

Однако следует все же помнить, что хотя вакцинация существенно снижает риски заболеть туберкулезом, она не может полностью защитить человека от этой инфекции. Поэтому нужно заботиться о личной гигиене и вовремя обращаться к врачу при первом появлении тревожных симптомов.

К сожалению, война рождает вспышки инфекционных заболеваний. Ведь тысячи людей в Украине сейчас не имеют доступа к чистой питьевой воде, базовым условиям гигиены и своевременной медицинской помощи.

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