Арнольд Шварценеггер — холостяк: актер развелся после десяти лет судебных разбирательств

74-летний актер и бывший губернатор Калифорнии развелся с женой после десяти лет судебных

разбирательств, и теперь он официально холостяк.

В браке с журналисткой и публицисткой Марией Шрайвер железный Арни был 36 лет, а до этого еще восемь лет они встречались.

Но в 2011 году звездные супруги шокировали Голливуд новостью, что они живут отдельно. Это произошло после того, как Арнольд Шварценеггер признал, что у него внебрачный ребенок от домработницы. Развестись звезды пытались десять лет и никак не могли поделить имущество.