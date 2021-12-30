Арнольд Шварценеггер — холостяк: актор розлучився після десяти років судової тяганини

74-річний актор і колишній губернатор Каліфорнії розлучився з дружиною після десяти років судової тяганини, й тепер він офіційно холостяк.

У шлюбі з журналісткою та публіцисткою Марією Шрайвер залізний Арні був 36 років, а до цього ще вісім років вони зустрічалися.

Однак у 2011 році зіркове подружжя шокувало Голлівуд новиною, що вони живуть окремо. Це сталося після того, як Арнольд Шварценеггер визнав, що у нього позашлюбна дитина від хатньої робітниці. Розлучитися зірки намагалися десять років і ніяк не могли поділити майно.