Не выбрасывайте высохшие елки на помойку! Полезные советы, что сделать с деревом

Рождественские праздники подходят к концу. В Киеве сейчас демонтируют главную елку страны. Завершает работу и Рождественская ярмарка на Софийской площади.

Пора прощаться и с елками в наших домах. Только просьба: не выбрасывайте высохшие деревца на помойку.

Не спешите выбрасывать свои елки на помойку. Их иголочки еще пригодятся вам. К примеру, из рождественского дерева можно сварить душистое мыло, и ароматерапию провести, и животных в зоопарке накормить.

И для этого понадобится всего несколько ингредиентов – смотрите.