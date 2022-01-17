Не викидайте всохлі ялинки на смітник! Корисні поради, що зробити з деревом

Різдвяні свята добігають кінця. У Києві нині демонтують головну ялинку країни. Завершує роботу і Різдвяний ярмарок на Софійській площі.

Час прощатись і з ялинками у наших домівках. Тільки прохання: не викидайте всохлі деревця на смітник.

Не поспішайте викидати свої ялинки на смітник. Їхні голочки ще стануть вам у пригоді. До прикладу, з різдвяного дерева можна зварити запашне мило, і аромотерапію провести, і тварин у зоопарку нагодувати.

І для цього знадобляться лише кілька інгредієнтів – дивіться.