Дети начинают говорить и писать: центр развития детей в Виннице нуждается в помощи

Детки, имеющие психические расстройства, гиперактивность и аутизм, в отличие от других, острее воспринимают войну в стране. Винница приютила десятки тысяч переселенцев. Помощь детям с психическими расстройствами становится сложнее, ведь заведение требует большего помещения.

Помощь детям с психическими расстройствами: центру нужно помещение

В Виннице есть государственные учреждения, которые ставят на ноги детей с ДЦП, помогают при психических расстройствах. Но не везде применяют индивидуальный подход, как например, в небольшом садике в центре Винницы.

Хотя заведение и частное, именно здесь бесплатно помогали семьям с детьми. А сейчас центру нужна помощь — большое помещение для большей помощи.

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У детей в этом заведении особые потребности. С четырех лет они учатся разговаривать и писать. Им помогают игры и индивидуальный подход педагогов к каждому.

Андрей может позаметать, детки учатся убирать за собой, протереть стол, учатся пылесосить, — рассказывает педагог Ольга Мельник.

Центр для детей почти два года назад создала педагог Виктория Бомко, потому что понимала, что в карантин, а теперь и во время войны родителям необходимо социализировать и адаптировать своих детей в обществе.

Самой большой победой стал мальчик, которого за год научили разговаривать.

Я так верила в него, что он заговорит. Для меня это очень важное и большое достижение. Я плакала, когда он заговорил, — говорит врач-логопед Анастасия Постолати.

Как помочь центру развития детей в Виннице

А девятилетнего Андрюшу именно в центре научили писать. Хотя раньше семья немало ездила по Украине, ни одно заведение не бралось за мальчика.

Ребенок уже ходит в школу, мы на домашней форме обучения, но продолжаем ходить сюда, сыну здесь нравится, — говорит мама Андрея Марина Кащук.

Достижения в центре огромные, а вот помещение маленькое. Это обычная двухкомнатная квартира, переоборудованная под садик. Чтобы помочь большему количеству детей, нужны отдельные комнаты для логопеда, питания и отдыха.

Нам очень нужно большое помещение, мы открыли бы большую сенсорную комнату для отдыха детей, — говорит основательница центра развития для детей Виктория Бомко.

Коррекционный центр работает по собственной методике — логоритмике, чтобы исправлять речь с помощью движений и звукового сопровождения. Используют упражнения, развивающие дыхание, речь, слух, моторику и творческие способности. Все это делают в группах, чтобы дети учились контактировать друг с другом.

Педагоги убеждены: если найдут поддержку и большее помещение, смогут помочь многим другим детям.

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