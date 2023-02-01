Діти починають говорити і писати: центр розвитку дітей у Вінниці потребує допомоги

Дітки, які мають психічні розлади, гіперактивність та аутизм, на відміну від інших, гостріше сприймають війну в країні. Вінниця дала прихисток десяткам тисяч переселенців. Допомога дітям із психічними розладами стає складнішою, адже заклад потребує більшого приміщення.

Допомога дітям із психічними розладами: заклад потребує приміщення

У Вінниці є державні заклади, які ставлять на ноги діток із ДЦП, допомагають при психічних розладах. Але не всюди застосовують індивідуальний підхід, як-от у невеличкому садочку в середмісті Вінниці.

Хоча заклад і приватний, саме тут безкоштовно допомагали родинам із дітьми. А зараз центру потрібна допомога — більше приміщення для більшої допомоги.

Зараз також дивляться

Діти в цьому закладі мають особливі потреби. З чотирьох років вчаться розмовляти і писати. Їм допомагають ігри та індивідуальний підхід педагогів до кожного.

Андрій може позамітати, дітки вчаться прибирати за собою, протерти стіл, вчаться пилососити, — розповідає педагогиня Ольга Мельник.

Центр для дітей майже два роки тому створила педагогиня Вікторія Бомко, бо розуміла, що в карантин, а тепер і під час війни батькам необхідно соціалізувати та адаптувати своїх дітей у суспільстві.

Найбільшою перемогою став хлопчик, якого за рік навчили розмовляти.

Я настільки вірила в нього, що він заговорить. Для мене це дуже важливо і велике досягнення. Я плакала, коли він заговорив, — каже лікарка-логопед Анастасія Постолаті.

Як допомогти центру розвитку дітей у Вінниці

А дев’ятирічного Андрійка саме в центрі навчили писати. Хоча раніше родина чимало їздила Україною, жоден заклад не брався за хлопчика.

Дитина вже ходить у школу, ми на домашній формі навчання, але продовжуємо ходити сюди, сину тут подобається, — каже мама Андрія Марина Кащук.

Досягнення в центрі величезні, а от приміщення замале. Це звичайна двокімнатна квартира, яку переобладнали під садок. Для того щоб допомогти більшій кількості дітей, потрібні окремі кімнати для логопеда, харчування та відпочинку.

Нам дуже потрібне велике приміщення, ми б відкрили велику сенсорну кімнату для відпочинку дітей, — каже засновниця центру розвитку для дітей Вікторія Бомко.

Корекційний центр працює за власною методою — логоритмікою, щоб виправити мову за допомогою рухів і звукового супроводу. Застосовують вправи, які розвивають дихання, мову, слух, моторику і творчі здібності. Все це роблять у групах, щоб діти вміли контактувати між собою.

Педагоги переконані: якщо знайдуть підтримку та більше приміщення, зможуть допомогти багатьом іншим дітлахам.

Раніше ми розповідали про психологічну та заспокійливу анімацію для дітей.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!