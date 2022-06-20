Возмещение владельцам разрушенного имущества: как правильно подать заявку

Украинцы, начавшие самостоятельно восстанавливать разбитое жилье, также получат компенсации, уверяют в правительстве. Но следует официально зафиксировать разрушение на бумаге.

В правительстве признают, что возмещения владельцам разрушенных домов и квартир не начнутся быстро, ведь речь идет об огромных суммах, которых в бюджете сейчас нет. Пока в Дії украинцы подали более 206 тысяч заявлений.

Сейчас разрушенный жилищный фонд во всех областях обследуют спецкомиссии, а местным властям предоставляют выводы относительно того, можно ли восстановить дом, как это сделать, или возможно ли необходимо его сносить.

Пока законопроект о компенсации за разрушенное жилье не принят и ждет второго чтения. Однако у владельцев, зафиксировавших разрушение в Дії, будет цифровой документ, подтверждающий ущерб.

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В Минрегионе объясняют, если люди готовы собственными силами отремонтировать жилье, то они должны обратиться к местным властям. Те сформируют специальную комиссию, которая подробно зафиксирует повреждения и предоставит владельцу копию документа.

Сейчас Минрегион думает, как в деньгах оценивать ущерб. Очевидно, что выплачивать будут среднюю стоимость окон, дверей или других стройматериалов.

Однако детальный механизм уже будет существовать после принятия закона. Поэтому людям советуют хранить все чеки.

В деоккупированных регионах уже получили по 400 миллионов гривен на область, но этих денег хватит разве что на мелкие ремонты.

Однако в правительстве честно говорят, что полноценный процесс выплат компенсаций начнется только после того, как Украина получит замороженные на Западе российские активы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как получить помощь во время войны, а именно выплаты ВПЛ, на ребенка и за разрушенное жилье.