Возмещение владельцам разрушенного имущества: как правильно подать заявку

Украинцы, начавшие самостоятельно восстанавливать разбитое жилье, также получат компенсации, уверяют в правительстве. Но следует официально зафиксировать разрушение на бумаге.
В правительстве признают, что возмещения владельцам разрушенных домов и квартир не начнутся быстро, ведь речь идет об огромных суммах, которых в бюджете сейчас нет. Пока в Дії украинцы подали более 206 тысяч заявлений.
Сейчас разрушенный жилищный фонд во всех областях обследуют спецкомиссии, а местным властям предоставляют выводы относительно того, можно ли восстановить дом, как это сделать, или возможно ли необходимо его сносить.
Сейчас разрушенный жилищный фонд во всех областях обследуют спецкомиссии, а местным властям предоставляют выводы относительно того, можно ли восстановить дом, как это сделать, или возможно ли необходимо его сносить.
Пока законопроект о компенсации за разрушенное жилье не принят и ждет второго чтения. Однако у владельцев, зафиксировавших разрушение в Дії, будет цифровой документ, подтверждающий ущерб.
В Минрегионе объясняют, если люди готовы собственными силами отремонтировать жилье, то они должны обратиться к местным властям. Те сформируют специальную комиссию, которая подробно зафиксирует повреждения и предоставит владельцу копию документа.
Сейчас Минрегион думает, как в деньгах оценивать ущерб. Очевидно, что выплачивать будут среднюю стоимость окон, дверей или других стройматериалов.
Однако детальный механизм уже будет существовать после принятия закона. Поэтому людям советуют хранить все чеки.
Однако детальный механизм уже будет существовать после принятия закона. Поэтому людям советуют хранить все чеки.
В деоккупированных регионах уже получили по 400 миллионов гривен на область, но этих денег хватит разве что на мелкие ремонты.
Однако в правительстве честно говорят, что полноценный процесс выплат компенсаций начнется только после того, как Украина получит замороженные на Западе российские активы.
Напомним, ранее мы рассказывали, как получить помощь во время войны, а именно выплаты ВПЛ, на ребенка и за разрушенное жилье.