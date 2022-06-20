Відшкодування власникам зруйнованого майна: як правильно подати заявку

Українці, які почали самотужки відновлювати потрощене житло, також отримають компенсації, запевняють в уряді. Але слід офіційно зафіксувати руйнування на папері.

В уряді визнають, відшкодування власникам зруйнованих будинків і квартир не почнуться швидко, адже йдеться про величезні суми, яких у бюджеті зараз немає. Нині через Дію українці подали понад 206 тисяч заяв.

Наразі зруйнований житловий фонд у всіх областях обстежують спецкомісії, а місцевій владі надають висновки стосовно того, чи можна відновити будинок, як це зробити, або ж можливо необхідно його зносити.

Поки законопроект щодо компенсації за зруйноване житло не ухвалений та чекає другого читання. Проте у власників, які зафіксували руйнування у Дії, буде цифровий документ, який підтверджує збитки.

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У Мінрегіоні пояснюють, якщо люди готові власними силами відремонтувати житло, то мають звернутися до місцевої влади. Та сформує спеціальну комісію, яка детально зафіксує пошкодження та надасть власнику копію документа.

Зараз Мінрегіон думає, як у грошах оцінювати збитки. Очевидно, що виплачувати будуть середню вартість вікон, дверей чи інших будматеріалів.

Однак детальний механізм вже існуватиме після ухвалення закону. Тому людям радять зберігати всі чеки.

У деокупованих регіонах вже отримали по 400 мільйонів гривень на область, але цих грошей вистачить хіба на дрібні ремонти.

Проте в уряді чесно кажуть, що повноцінний процес виплати компенсацій розпочнеться тільки після того, як Україна отримає заморожені на Заході російські активи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати допомогу під час війни, а саме виплати ВПО, на дитину та за зруйноване житло.