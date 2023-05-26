Война застала посреди ночи в поезде! История молодого преподавателя английского о родном городе и обучении переселенцев

Полномасштабная война застала его в поезде по дороге в родной город в Харьковской области. Впрочем, не пробыв там и трех недель, 26-летний Артем Редванский вынужден был бежать от войны. Так он оказался во Львове, где жил вместе с другими переселенцами в модульном городке.

В качестве благодарности за приют начал преподавать английский язык, впоследствии написал книгу. Сейчас же парень приезжает во Львов, чтобы и дальше учить английскому внутренне перемещенных лиц.

Ночь. Поезд. Новость о полномасштабной войне

Артем говорит, что узнал о начале полномасштабной войны в поезде из Киева в Харьков около пяти утра. А уже в восемь поезд прибыл к месту назначения. Потом уже из Харькова он уехал в родной город Валки, но по дороге были огромные пробки.

Через две недели он выехал в более безопасное место. Домой вернулся через полгода и говорит, что не мог узнать родные места.

На это больно смотреть. Когда ты в течение семи лет видел красивый Харьков, а сейчас видишь сильно поврежденные здания.

Жизнь на два города и преподавание английского

Долго Артем жил на два города: Винница – Львов. В модульном городке Львова он преподавал английский вместе с американцем, который туда приезжал. До полномасштабной войны парень много лет преподавал английский, вел блог и даже написал книгу-инструкцию, как учить язык.

Он хотел, чтобы и дети, и взрослые изучали язык интересно и нестандартно.

Сейчас он живет в Киеве, но время от времени приезжает во Львов, чтобы проводить занятия для ВПЛ. Парень учит как взрослых, так и детей. Им всем удается выучить новые слова с помощью ассоциаций.

Учителя понимают, как важно образование во время войны. Они делают все, чтобы учить детей и помогать людям. Ранее мы рассказывали историю Людмилы Таболиной, которая каждый день преодолевала 11 км в Харькове, чтобы заботиться о людях в школе.

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Фото: redvanskyy.eng / Instagram