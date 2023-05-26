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Війна застала посеред ночі у потязі! Історія молодого викладача англійської про рідне місто та навчання переселенців

Оксана Ясницька, Журналістка програми Вікна-новини 26 Травня 2023, 15:00
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