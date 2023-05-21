Долала щодня 11 км під вибухами, бо знала, що на неї чекають! Історія директорки школи з Харкова

Доки всі ховалися, де могли від російських авіабомб, вона навпаки — йшла туди, де вибухає. Долала 11 км пішки щодня, щоб потрапити на роботу в найгарячіший час повномасштабного вторгнення. Бо там, у Харкові, у підвалі її навчального закладу, чекали десятки мирних людей, яких прихистила директорка школи Людмила Таболіна.

Жінка — корінна харків’янка, її змусила переїхати повномасштабна війна. Вона показує кадри, як у перші дні повномасштабного російського вторгнення Харків був окутаний димом від вибухів. Тоді одна ракета навіть влучила поруч зі школою Людмили, але вона продовжувала ходити на роботу.

Школа стала прихистком для харків’ян

У підвалі школи почали збиратися люди, яким не було куди йти. У школі був тир на цокольному поверсі для уроків захисту України. З 24 лютого 2022 року стіни стали захистом для людей із сусідніх будинків, а шкільні класи перетворилися на склади з гуманітаркою.

80% моєї роботи полягало у тому, що ми опікувалися тими, хто в укритті.

Паралельно вона як волонтерка, долучившись до благодійного фонду, опікувалася евакуацією. За березень та квітень змогли допомогти виїхати з Харкова близько 3000 осіб.

Людмила ділиться, що найстрашніші моменти для неї були тоді, коли літали ворожі винищувачі. Зараз вона вже спокійно може розповідати про бомбардування та те, як сама дивом врятувалася з-під обстрілу. Голос змінюється тоді, коли згадує про колег, що залишаються в окупації. Каже, що вони навіть змінили свої імена у соціальних мережах.

У квітні Людмила з колегами, яких розкидало по Україні та світу, стала налагоджувати дистанційне навчання. Сьогодні вона викладає в одній із київських шкіл. Вона вже вирішила, що зробить для перемоги України, як освітянка.

Маємо прибрати усе, де є відсилання до Росії, та замінити українським контентом.

Історія Людмили стала частиною збірки вчительських історій під назвою Жити, щоб навчати у рамках проекту Global Teacher Prize. Її можуть у відкритому доступі прочитати усі, щоб розуміти, якою ціною дається освіта під час війни.

Українські вчителі продовжували свою роботу в різних умовах. Раніше ми розповідали історію вчительки Анни, яка вела онлайн-уроки з харківського метро.

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