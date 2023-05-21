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Долала щодня 11 км під вибухами, бо знала, що на неї чекають! Історія директорки школи з Харкова

Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 21 Травня 2023, 20:00
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