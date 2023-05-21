Преодолевала каждый день 11 км под взрывами, потому что знала, что ее ждут! История директора школы из Харькова

Пока все прятались, где могли от российских авиабомб, она наоборот — шла туда, где взрывается. Преодолевала 11 км пешком каждый день, чтобы попасть на работу в самое горячее время полномасштабного вторжения. Там, в Харькове, в подвале ее учебного заведения, ждали десятки мирных людей, которых приютила директор школы Людмила Таболина.
Женщина — коренная харьковчанка, ее заставила переехать полномасштабная война. Она показывает кадры, как в первые дни полномасштабного российского вторжения Харьков был окутан дымом от взрывов. Тогда одна ракета даже попала рядом со школой Людмилы, но она продолжала ходить на работу.
В подвале школы начали собираться люди, которым некуда было идти. В школе был тир на цокольном этаже для уроков защиты Украины. С 24 февраля 2022 года стены стали защитой для людей из соседних домов, а школьные классы превратились в склады с гуманитаркой.
80% моей работы заключалось в том, что мы заботились о тех, кто в укрытии.
80% моей работы заключалось в том, что мы заботились о тех, кто в укрытии.
Параллельно она как волонтер, приобщившись к благотворительному фонду, занималась эвакуацией. За март и апрель смогли помочь уехать из Харькова около 3000 человек.
Людмила делится, что самые страшные моменты для нее были, когда летали вражеские истребители. Сейчас она уже спокойно может рассказывать о бомбардировках и о том, как сама чудом спаслась из-под обстрела. Голос меняется тогда, когда вспоминает о коллегах, остающихся в оккупации. Говорит, они даже изменили свои имена в социальных сетях.
В апреле Людмила с коллегами, которых разбросало по Украине и миру, стала налаживать дистанционное обучение. Сегодня она преподает в одной из киевских школ. Она уже решила, что сделает для победы Украины как работник сферы образования.
Должны убрать все, где есть отсылка к России, и заменить украинским контентом.
История Людмилы стала частью сборника учительских историй под названием Жити, щоб навчати в рамках проекта Global Teacher Prize. Его могут в открытом доступе прочесть все, чтобы понимать, какой ценой дается образование во время войны.
Украинские учителя продолжали свою работу в разных условиях. Ранее мы рассказывали историю учительницы Анны, которая проводила онлайн-уроки из харьковского метро.
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