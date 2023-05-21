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Преодолевала каждый день 11 км под взрывами, потому что знала, что ее ждут! История директора школы из Харькова

Полина Спасенко, журналист программы Викна-новости 21 мая 2023, 20:00
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