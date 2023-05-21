Преодолевала каждый день 11 км под взрывами, потому что знала, что ее ждут! История директора школы из Харькова

Пока все прятались, где могли от российских авиабомб, она наоборот — шла туда, где взрывается. Преодолевала 11 км пешком каждый день, чтобы попасть на работу в самое горячее время полномасштабного вторжения. Там, в Харькове, в подвале ее учебного заведения, ждали десятки мирных людей, которых приютила директор школы Людмила Таболина.

Женщина — коренная харьковчанка, ее заставила переехать полномасштабная война. Она показывает кадры, как в первые дни полномасштабного российского вторжения Харьков был окутан дымом от взрывов. Тогда одна ракета даже попала рядом со школой Людмилы, но она продолжала ходить на работу.

Школа стала приютом для харьковчан

В подвале школы начали собираться люди, которым некуда было идти. В школе был тир на цокольном этаже для уроков защиты Украины. С 24 февраля 2022 года стены стали защитой для людей из соседних домов, а школьные классы превратились в склады с гуманитаркой.

80% моей работы заключалось в том, что мы заботились о тех, кто в укрытии.

Параллельно она как волонтер, приобщившись к благотворительному фонду, занималась эвакуацией. За март и апрель смогли помочь уехать из Харькова около 3000 человек.

Людмила делится, что самые страшные моменты для нее были, когда летали вражеские истребители. Сейчас она уже спокойно может рассказывать о бомбардировках и о том, как сама чудом спаслась из-под обстрела. Голос меняется тогда, когда вспоминает о коллегах, остающихся в оккупации. Говорит, они даже изменили свои имена в социальных сетях.

В апреле Людмила с коллегами, которых разбросало по Украине и миру, стала налаживать дистанционное обучение. Сегодня она преподает в одной из киевских школ. Она уже решила, что сделает для победы Украины как работник сферы образования.

Должны убрать все, где есть отсылка к России, и заменить украинским контентом.

История Людмилы стала частью сборника учительских историй под названием Жити, щоб навчати в рамках проекта Global Teacher Prize. Его могут в открытом доступе прочесть все, чтобы понимать, какой ценой дается образование во время войны.

Украинские учителя продолжали свою работу в разных условиях. Ранее мы рассказывали историю учительницы Анны, которая проводила онлайн-уроки из харьковского метро.

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