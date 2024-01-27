Дарит украинским детям детство в память о погибшем сыне: как американец присылает игрушки в Украину

Подарить детям тепло и вернуть радость детства. Одна из крупнейших благотворительных организаций в США Help Heroes Of Ukraine в очередной раз организовывает поездку в прифронтовые и деоккупированные города и села, чтобы подарить детям игрушки.

Их фонду передал американец Джои Вентимилья. Шесть лет назад мужчина потерял сына. С тех пор пытается дарить радость другим детям, в том числе из Украины. В этот раз игрушки получили более 150 детей из Запорожья.

Более 2000 игрушек за раз

В этот раз игрушки получили дети из Солоненского лицея Запорожской области. В нем учатся переселенцы и дети, родители которых сейчас воюют или погибли на войне.

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Помощь также получил монастырь Сестер Василиянок. Туда дети приходят каждое воскресенье на службу, затем у них разные интересные занятия, а также помогают военным, например, делают окопные свечи. Визит волонтеров был неожиданным, но очень радостным. Одна из сестер говорит, что очень приятно, когда о них не забывают и беспокоятся о детях.

Американец Джои Вентимилья сначала помогал детям на Родине, а с началом полномасштабного вторжения начал делать приятное для детей в Украине. Он каждый день следит за происходящим в Украине. Говорит, ему было приятно видеть улыбки на лицах детей. На этот раз мужчина собрал и отправил около 2000 игрушек для всех возрастов. Также упаковал вещи для взрослых. Помогали волонтеры и его старшая дочь Мэдлин.

Многие американцы лично приезжают в Украину, чтобы помогать. Ранее мы рассказывали историю 70-летнего Грегори Кайзера, который волонтерил во Львове.

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