Хайп дороже жизни? Военный жестко обратился к украинцам и рассказал, какая ситуация в Запорожье

Во время массированного обстрела Украины 10.02.2023 особенно досталось Запорожью. Только за час враг выпустил 17 снарядов и это рекорд за все время полномасштабного вторжения.

Детальнее о ситуации в городе мы обсудили со спикером объединенного пресс-центра сил обороны таврического направления Алексеем Дмитрашковским.

Враг два дня подряд искал позиции наших систем ПВО и, наконец, определился с ударом. Работали вражеские беспилотники и авиация, но эти удары к успеху врага не привели, – рассказал Алексей Дмитрашковский.

Также спикер подчеркнул, что враг активно пытается наступать на Запорожском направлении и улучшить свои позиции. За сутки уже произошло 52 боевых столкновения, но враг не преуспел, наши ребята были готовы и мужественно держат оборону.

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Я хочу напомнить, что когда тревога и есть какие-то попадания, не нужно заниматься хайпом и выкладывать это в соцсети. За это на вас будет большая ответственность или даже жизнь людей. Не отчитывайтесь врагу о попадании и не помогайте ему информацией, — отметил пресс-секретарь объединенного пресс-центра сил обороны таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Какая ситуация на Запорожском направлении и чего хочет добиться враг — смотри на Вікнах.

Украинские военные и западные аналитики сообщают, что россияне активизировали свои силы по пяти направлениям фронта. Узнай, какая ситуация сейчас на Запорожском направлении.

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