Люди

Хайп дорожче за життя? Військовий жорстко звернувся до українців та розповів, яка ситуація у Запоріжжі

Іван Воронков, відеоредактор Вікна-Новини 11 Лютого 2023, 22:30

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