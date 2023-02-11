Хайп дорожче за життя? Військовий жорстко звернувся до українців та розповів, яка ситуація у Запоріжжі

Під час масованого обстрілу України 10.02.2023 особливо дісталося Запоріжжю. Лише за годину ворог випустив аж 17 снарядів, і це рекорд за весь час повномасштабного вторгнення.

Детальніше про ситуацію у місті ми обговорили з речником об’єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олексієм Дмитрашківським.

Ворог два дні поспіль шукав позиції наших систем ППО і врешті визначився з ударом. Працювали ворожі безпілотники та авіація, але ці удари до успіху ворога не привели, — розповів Олексій Дмитрашківський.

Також речник підкреслив, що ворог активно намагається наступати на Запорізькому напрямку та покращити свої позиції. За добу вже сталося 52 бойових зіткнення, але ворог не зазнав успіху, наші хлопці були готові та мужньо тримають оборону.

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Я хочу нагадати, що коли тривога та є якісь влучання, не треба займатися хайпом та викладати це у соцмережі. За це на вас буде велика відповідальність, або навіть життя людей. Не звітуйте ворогу про влучання та не допомагайте йому інформацією, — розповів речник об’єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку та чого хоче добитися ворог — дивись на Вікнах.

Українські військові та західні аналітики повідомляють, що росіяни активізували свої сили на п’яти напрямках фронту. Дізнайся, яка ситуація зараз на Запорізькому напрямку.

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