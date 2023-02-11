ЗСУ змушують ворога замовкнути назавжди — репортаж з найгарячішого напрямку фронту

На Сході ворог не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Важкі бої вже котрий місяць тривають біля Бахмута, російська армія щодня зазнає там величезних втрат.

Ворог для захоплення міста кинув ледь не всі основні сили на Донеччині та підтримує високу інтенсивність боїв. Про це повідомляють в Міноборони.

Оскільки ворог не має змоги захопити Бахмут протягом багатьох місяців, він намагається обійти місто. Бойові дії навколо Бахмуту тривають безперервно вночі і вдень.

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Звуки важких боїв чути і в Костянтинівці, що менш ніж за десять кілометрів від лінії фронту. Російське військо намагається перерізати траси постачання, тому атакує як Бахмут, так і єдину життєдайну дорогу, яка веде до міста.

Окрім цього, загарбники не припиняють нищити міста східного регіону.

Внаслідок обстрілів напередодні загинуло двоє місцевих жителів Плещіївки Донецької області. Ще 11 жителів області отримали поранення.

Українська армія продовжує стійко триматися та завдає ворогу великих втрат. Протягом доби наша авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, а також завдала удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

На південному фронті Донеччини від Вугледару до Великої Новосілки останні тижні гаряче. Росіяни щохвилини випускають десятки снарядів з артилерії. Однак українські захисники продовжують тримати позиції та змушують замовкнути як самого ворога, так і його техніку назавжди.

Останні тижні кількість особового складу загарбників на окупованій території зросла в рази. Військові кажуть, що нових росіян постійно привозять та кидають на поле бою, як гарматне м’ясо.

Український військовослужбовець на псевдо Мадяр каже, що майже рік повномасштабної війни — це досить великий відрізок часу, протягом якого росіяни, як і ми, отримували військовий досвід. Натомість інколи побачене на полі бою не вкладається в голові.

Бувало так, що вони (російські окупанти, — ред.) йшли без техніки просто пішими рядами, як у Другій світовій війні.

Проте обстрілів загарбники не припиняють. Місцевість від цього досить забруднена, а нерозірвані снаряди стирчать просто з землі посеред лісу.

Військовослужбовець ЗСУ на псевдо Станіславович пояснює, що у загарбників стоїть задача використати боєкомплект та відчитатись.

У нас зовсім навпаки. Ми не робимо постріли аби-куди. Чітко на визначену ціль, чітко визначеним боєприпасом.

Стало очевидним, що російські війська — як і сам Кремль — не планують відступати. ГУР України повідомило: існують усі підстави для того, щоб готуватися до нового наступу окупантів. Військовий експерт Сергій Грабський розповів про плани окупантів.

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