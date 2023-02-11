Украина

ВСУ заставляют врага замолчать навсегда — репортаж с самого горячего направления фронта

Владислав Круглов, журналист Факты ICTV, военный корреспондент 11 февраля 2023, 11:40

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