ВСУ заставляют врага замолчать навсегда — репортаж с самого горячего направления фронта

На Востоке враг не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Тяжелые бои уже месяц продолжаются у Бахмута, российская армия ежедневно несет там огромные потери.

Враг для захвата города бросил едва ли не все основные силы в Донецкой области и поддерживает высокую интенсивность боев. Об этом сообщают в Минобороны.

Поскольку враг не имеет возможности захватить Бахмут в течение многих месяцев, он пытается обойти город. Боевые действия вокруг Бахмута продолжаются непрерывно ночью и днем.

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Звуки тяжелых боев слышны и в Константиновке, что менее чем в десяти километрах от линии фронта. Российское войско пытается перерезать трассы поставок, поэтому атакует как Бахмут, так и единственную животворную дорогу, ведущую в город.

Кроме того, захватчики не прекращают уничтожать города восточного региона.

В результате обстрелов накануне погибли двое местных жителей Плещеевки Донецкой области. Еще 11 жителей области получили ранения.

Украинская армия продолжает стойко держаться и наносит врагу большие потери. В течение суток наша авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов, а также нанесла удары по позициям зенитно-ракетных комплексов.

На южном фронте Донбасса от Угледара до Великой Новоселки последние недели горячо. Россияне ежеминутно выпускают десятки снарядов из артиллерии. Однако украинские защитники продолжают удерживать позиции и заставляют замолчать как самого врага, так и его технику навсегда.

Последние недели количество личного состава захватчиков на оккупированной территории выросло в разы. Военные говорят, что новых россиян постоянно привозят и бросают на поле боя как пушечное мясо.

Украинский военнослужащий с позывным Мадяр говорит, что почти год полномасштабной войны — достаточно большой отрезок времени, в течение которого россияне, как и мы, получали военный опыт. Иногда увиденное на поле боя не укладывается в голове.

Бывало так, что они ( российские оккупанты, — ред.) шли без техники пешими рядами, как во Второй мировой войне.

Однако обстрелы захватчики не прекращают. Местность от этого довольно загрязнена, а неразорванные снаряды торчат прямо из земли посреди леса.

Военнослужащий ВСУ с позывным Станиславович объясняет, что у захватчиков стоит задача использовать боекомплект и отчитаться.

У нас совсем наоборот. Мы не делаем выстрелы куда угодно. Четко определенная цель, четко определенный боеприпас.

Стало очевидно, что российские войска — как и сам Кремль — не планируют отступать. ГУР Украины сообщило: существуют все основания для того, чтобы готовиться к новому наступлению оккупантов. Военный эксперт Сергей Грабский рассказал о планах оккупантов.

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