Милосердие к беженцам. Как украинцы не бросают своих в беде

Готовы ли вы впустить к себе домой пожить незнакомых людей, беженцев, постучавших в дверь?

Украинцы и здесь доказали, что не бросят своих в беде.

Наши журналисты собрали истории людей, принявших у себя под крышей по полтора десятка человек, накормили и защитили.

А те помогают в быту, делают все, чтобы в доме был строй, а на столе вкусные блюда.

О том, как беженцы находят убежище — наш следующий сюжет.