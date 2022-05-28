Несмотря на тяжелое ранение, мечтает вернуться домой и играть в баскетбол. Как 17-летний парень эвакуировал людей из Северодонецка

В свои 17 лет Михаил сел за руль грузовика и под обстрелами вывозил людей из “горячего” Северодонецка.

На обратном пути доставлял землякам гуманитарную помощь. Во время очередного обстрела из Градов осколки пробили ему колено. Военным медикам удалось спасти концовку от ампутации. Сейчас парень восстанавливается на Прикарпатье и мечтает в родном Северодонецке поиграть в баскетбол.

Михаил говорит: страшнее всего было видеть, как умирают люди. Эти ужасы до сих пор перед глазами парня. Его дом в родном Северодонецке оккупанты обстреляли одним из первых.

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— Где-то этаж на этаж упал. Где-то люди боялись пройти, потому что плита могла обрушиться. Военные приехали, очень много раненых вытащили из дома, — вспоминает Михаил Стародинов.

До 24 февраля 17-летний юноша работал на станции техобслуживания. Учился в колледже на автомеханика. Когда россияне начали бомбить город, начал волонтерить. Приходил в пункты помощи сортировать и распределять гуманитарку.

— Я думал: чем больше я буду помогать городу, людям, военным, всем — тем меньше будет разрушений в городе. Тем скорее мы сможем прийти к победе. Но не все зависит от нас, — признается юноша.

Однажды ему предложили не просто распределять, но и доставлять гуманитарную помощь из Бахмута на грузовике. Михаил согласился.

Впоследствии на этом же грузовике парень вывозил людей из-под обстрелов.

В очередной раз, когда парень привез и разгружал гуманитарную помощь, состав накрыли вражеские Грады.

— Возможно, если бы мы успели упасть, может, нас и пронесло бы. И пострадал еще один юноша. У него замена двух позвонков, ноги посекло и один осколок в голове, — рассказывает 17-летний парень.

Как только обстрелы закончились, полицейские эвакуировали раненых в Лисичанск. Местные хирурги буквально собрали сустав по частям. Затем Мишу перевезли в Днепр, и уже оттуда в Ивано-Франковск. Впереди у парня еще операции и реабилитация за границей.

Украинцы не оставляют друг друга в беде. Ранее мы рассказывали, как волонтеры из Днепра эвакуируют людей из горячих точек.