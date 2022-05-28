Люди

Попри тяжко понівечену ногу, мріє повернутися додому та грати в баскетбол. Як 17-річний хлопець евакуював людей з Сєвєродонецька

Ірина Тимчишин 28 Травня 2022, 09:00

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