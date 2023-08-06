Несокрушимые духом и нежные внутри. Наши котики ВСУ радуют украинцев смешными видео в соцсети

Они являются примером несокрушимости духа и в перерывах между тяжелыми боями и обстрелами еще и дарят хорошее настроение украинцам своими трогательными и забавными видео. Стальные снаружи, а в душе еще те шутники — это наши с вами защитники и защитницы.

На видео из TikTok мы можем увидеть нашего бравого защитника в нежных объятиях своего любимого оружия. За ушком котика ВСУ — желтый одуванчик. Какая милая картина!

Они не падают духом и веселят зрителей смешными скетчами из своей жизни на фронте. То делают “ремонт” в окопах, то бегают за рогатым скотом с просьбой попить свеженького молочка, и даже учат настоящую сову военному воспитанию.

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Ребята не обижаются на шутки о высокой зарплате и прятках от военкомата, а едут спасать животных, делясь с подписчиками радостными кадрами с пушистыми друзьями. На бойцов ВСУ часто нападают, но нет, не враги, а стая маленьких щенков.

Слава нашим героям! Вы для Украины лучшие!

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как в Черкассах открылся суши-бар в честь Мариуполя.

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