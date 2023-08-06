Мама с братом воплотили его мечту: как в Черкассах открылся суши-бар в честь воина Мариуполя

За свободу Украины умирают самые лучшие люди. И иногда простых слов памяти бывает недостаточно. Так решили и родные бойца полка Азов, погибшего на войне и так не воплотившего собственной мечты.

В Черкассах родные Александра Куцоконя открыли суши-бар в честь погибшего защитника Мариуполя. Он любил автомобили, готовить и особенно — суши. Часто их делал для мамы или вместе с ней.

После окончания контракта в августе 2022 года хотел начать собственное дело, но стал на защиту Родины. Вражеская пуля прервала жизнь парня 22 марта. Похоронить его семья смогла через несколько месяцев после обмена телами погибших с российской стороной.

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Теперь мама и младший брат Александра работают за погибшего родного в собственном суши-баре. Работу здесь нашел и ветеран войны Денис Шеренговский.

О проекте, финансово помогающем ветеранам устроить собственный бизнес, можешь узнать из нашего другого материала.

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