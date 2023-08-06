Мама з братом втілили його мрію: як у Черкасах відкрився суші-бар на честь воїна Маріуполя

За свободу України помирають найкращі люди. Та інколи простих слів пам’яті буває недостатньо. Так вирішили й рідні бійця полку Азов, який загинув на війні та так не втілив власної мрії.

У Черкасах рідні Олександра Куцоконя відкрили суші-бар на честь загиблого захисника Маріуполя. Він любив автомобілі, готувати й особливо — суші. Часто їх робив для мами або разом із нею.

Після закінчення контракту в серпні 2022 хотів почати власну справу, але став на захист Батьківщини. Ворожа куля урвала життя хлопця 22 березня. Поховати його родина змогла лише за кілька місяців після обміну тілами загиблих із російською стороною.

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Тепер мама та молодший брат Олександра працюють за загиблого рідного у власному суші-барі. Роботу тут знайшов і ветеран війни Денис Шеренговський.

Про проект, який фінансово допомагає ветеранам влаштувати власний бізнес, можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.

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