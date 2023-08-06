Незламні духом та ніжні усередині. Наші котики ЗСУ тішать українців смішними відео у соцмережі

Вони є прикладом незламності духу і в перервах між важкими боями й обстрілами ще й дарують гарний настрій українцям своїми зворушливими та кумедними відео. Сталеві зовні, а в душі ще ті жартівники — це наші з вами захисники й захисниці.

На відео з TikTok ми можемо побачити нашого бравого захисника в ніжних обіймах своєї улюбленої зброї. За вушком котика ЗСУ — жовта кульбабка. Яка мила картина!

Вони не падають духом і веселять глядачів смішними скетчами зі свого життя на фронті. То роблять “ремонт” в окопах, то бігають за рогатою худобою з проханням попити свіженького молочка, та навіть навчають справжню сову військовому вихованню.

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Хлопці не ображаються на жарти про високу зарплатню та хованки від військкомату, а натомість їдуть рятувати тварин, ділячись з підписниками радісними кадрами з пухнастими друзями. На бійців ЗСУ часто нападають, проте ні, не вороги, а зграя маленьких цуценят.

Слава нашим героям! Ви для України — найкращі!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як у Черкасах відкрився суші-бар на честь воїна Маріуполя.

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