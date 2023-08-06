Люди

Незламні духом та ніжні усередині. Наші котики ЗСУ тішать українців смішними відео у соцмережі

Єлизавета Печерна 06 Серпня 2023, 22:00

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