Боец-камикадзе взорвал блиндаж: воины оказались под завалами, но выжили

Пехотинцы 60-й отдельной механизированной бригады Олег, Сергей и Дмитрий в течение месяца держали оборону на Лиманском направлении и отражали штурмы по своему укреплению.

Затем враг забросал их мясом и все же донес взрывчатку до блиндажа, но воины выжили и смогли добраться до стабилизационного пункта. О невероятной истории спасения читай далее.

Как трое пехотинцев выжили после сброса мины на блиндаж

Когда эти воины пересекли порог стабпункта, закончился их титанический путь многомесячной длины. Пехотинцы с позывными Шум, Панда и Пьевар держали оборону на Лиманском направлении. До россиян оставалось несколько сотен метров.

Описать то, что испытали и увидели эти воины, невозможно. Вот так о пережитом рассказывает Шум.

— Ад каждый день, начиная с четырех утра и заканчивая до девяти вечера. Летит все, что есть у них: “грады”, танчики, САУ. Пехота лезет постоянно. Там все устлано их труппами. Но идут, несмотря на все потери.

И так каждый день, месяц за месяцем, россияне стачивали о них своих штурмовиков. Ребята только надеялись, чтобы наши вовремя доставят БК и провизию, чтобы продолжить оборону. Но, наконец, вражеский боец-камикадзе все же добежал до их блиндажа.

А мы как раз думали: “Если забегут, поставят ТМ (противотанковая мина — ред.), ж*па будет”. И вот они забежали, вообще налегке, бросили заряженный ТМ на крышу. Он взорвался, нас придавило плитой.

Бойцы преодолели 11 км болотами и посадками, чтобы выжить. Военный Панда пострадал больше всего. Воина привалило бетонными перекрытиями, двигать мог только одной рукой. Ею, говорит, и пытался откопаться. В это время рашисты продолжали бить по развалинам дронами. В безвыходной ситуации спас случай.

— Сергей остался в бойнице. Если бы не он, нас бы не отрыли.

А вот так этот момент вспоминает сам Сергей.

— Я был в блиндаже с автоматом. Увидел, как пробежал оккупант. Я сразу спустился и сказал, что бежит. И тотчас этот взрыв.

Услышав голос побратимов из-под завалов, Сергей стал копать. Сначала освободил Шума, затем вместе спасали Дмитрия.

4-5 часов мы его вытаскивали из-под завалов. Где-то в 11 часов дня мы его освободили.

Далее была тяжелая и изнурительная дорога к стабпункту. Сначала ребята перешли в соседнюю позицию. Там пришлось ждать 12 дней чистого неба. Двигались только в сумерках. Помогли и наши дроны, которые провели пехотинцев условно безопасной дорогой.

Трудно выходить, местность такая, что болото по пояс через лес. А по лесу бегают эти создания, которых мы не очень уважаем.

Преодолеть этот путь помогали мысли о доме и родных. Настоящее чудо, но травмы у парней преимущественно легкие. Медики говорят, что важным вкладом в спасение стал постоянный контакт пехотинцев с командованием, они понимали, что их никто не бросил.

Несмотря на увиденное и прочувствованное, Пьевар, Панда и Шум настроены вернуться и сражаться дальше.

Эту работу надо делать, потому что если опустить руки и пойти назад, то что, он (враг — ред.) будет завтра дома в ворота стучать? Это наша страна и нам не нужно, чтобы кто-то другой хозяйничал.

В это время на позициях они стали настоящей семьей, тремя братьями, всегда прикрывающими друг другу спину. Так же вместе они отправляются на отдых.

