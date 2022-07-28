Люди

Полевые кухни вместо винных цистерн! Предприниматели из-под Киева адаптировались под военные нужды

Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 28 июля 2022, 09:30

Больше видео
0:02:54
Жінка з Оріхова врятувала сина, але втратила змогу ходити
Спасла жизнь сыну, но потеряла возможность ходить. Как женщина из Орехова спасла ребенка во время обстрела
0:14:38
Як ДСНС врятували з-під завалів юну гімнастку
Герои без автомата: сильная история о том, как ГСЧС спасли из-под завалов юную гимнастку
0:06:20
Повернись живим Байрактар
Сбросимся на вертолеты и самолеты? Как фонд Повернись живим воплощает желание украинцев покупать оружие на фронт
0:02:45
На Харківщині 11-річні хлопчики облаштували власний блокпост
Юные герои с ружьями и в броне: 11-летние харьковчане обустроили собственный блокпост
Смотреть больше

Последние видео
0:05:03
Реалії життя Харкова

Засыпают в выжженных ракетами квартирах. Реалии жизни харьковчан шокируют
0:04:04
Польові кухні для ЗСУ
Полевые кухни вместо винных цистерн! Предприниматели из-под Киева адаптировались под военные нужды
0:02:38
Вибухи 28 липня
Взрывы и прилеты: Россия нанесла ракетные удары сразу по шести областям Украины
Карта бойових дій
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 28 июля
0:08:38
День української державності
Украина впервые отмечает День украинской государственности: что это за праздник и поздравление Зеленского
0:01:45
Перехоплення ГУР
Приехали, получили по зубам… и сбежали: оккупант жалуется жене в новом перехваченном разговоре
0:09:23
Фільтраційні табори росіян — в яких умовах тримають українців
Страшные пытки и бесчеловечные условия — вся правда о российских фильтрационных лагерях
0:06:17
Словник воєнних неологізмів: що це таке та як планують випустити
“Бавовна”, “аналогов нет”, “вслед за российским кораблем”: в Украине планируют составить словарь военных неологизмов
0:07:07
Полевые кухни вместо винных цистерн! Предприниматели из-под Киева адаптировались под военные нужды
Антоновский мост всё? Последствия атак ВСУ и почему эта переправа столь важна
0:02:54
Жінка з Оріхова врятувала сина, але втратила змогу ходити
Спасла жизнь сыну, но потеряла возможность ходить. Как женщина из Орехова спасла ребенка во время обстрела
Больше видео
Реалії життя Харкова
Читать дальше
Засыпают в выжженных ракетами квартирах. Реалии жизни харьковчан шокируют
Вибухи 28 липня
Читать дальше
Взрывы и прилеты: Россия нанесла ракетные удары сразу по шести областям Украины

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь