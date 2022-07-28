Полевые кухни вместо винных цистерн! Предприниматели из-под Киева адаптировались под военные нужды

Час работы, и сотня людей накормлены на передовой или в местах бывшей оккупации.

Предприниматели из Киевской области, которые до войны производили винные цистерны, занялись изготовлением полевых кухонь.

— Военные спросили, сможем ли мы сделать полевую кухню? Так и началось наше волонтерское движение и действия для приближения победы, — рассказал соучредитель компании по производству цистерн Денис Полищук.

Технология нагрева и приготовления, которую они разработали, дает фору более дорогим зарубежным аналогам.

Как выглядят новенькие полевые кухни и как кипит работа на предприятии, видела Виктория Покатилова.

А если ты давно стремишься помочь украинской армии своими силами, читай, как попасть в терроборону.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!