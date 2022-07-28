Польові кухні замість винних цистерн! Підприємці з Київщини адаптувалися під воєнні потреби

Година роботи — й сотня людей нагодовані на передовій чи у місцях колишньої окупації.

Підприємці з Київщини, які виробляли винні цистерни, перепрофілювались на виготовлення польових кухонь.

Військові запитали, чи можемо ми зробити польову кухню? Так і почався наш волонтерський рух та дії для наближення перемоги, — розповів співзасновник компанії з виробництва цистерн Денис Поліщук.

Технологія нагрівання та приготування, яку вони розробили, дає фору у рази дорожчим закордонним аналогам.

Як виглядають новенькі польові кухні та як кипить робота на підприємстві — бачила Вікторія Покатілова.

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