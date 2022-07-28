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Польові кухні замість винних цистерн! Підприємці з Київщини адаптувалися під воєнні потреби

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 28 Липня 2022, 09:30

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