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Рискнули жизнью ради икон в Бахмуте. Как украинские военные спасли и отреставрировали реликвии

Оксана Ясницкая, Журналистка программы Вікна-новини 11 июня 2023, 17:00

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Українські військові врятували та відновили ікони в Бахмуті

Рискнули жизнью ради икон в Бахмуте. Как украинские военные спасли и отреставрировали реликвии
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