Рискнули жизнью ради икон в Бахмуте. Как украинские военные спасли и отреставрировали реликвии

Иконы из-под руин. Во Львов привезли церковные реликвии, которые украинским военным удалось спасти из-под завалов дома в Бахмуте.

Некоторые даже самостоятельно восстанавливали бойцы, пока не отправили в гарнизонный храм. Иконам больше 100 лет, читай, как украинские военные спасли и восстановили иконы в Бахмуте.

Украинские военные спасли и восстановили иконы в Бахмуте

— Это было накануне Пасхи и это было для нас чудо. И эти иконы потом служили для нас не только щитом, который закрывал нас от обстрелов, но и для праздника великого, поэтому я считаю, что это действительно было чудо, — говорит военнослужащий с позывным Друг Лютый.

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Военный на псевдо Друг Лютый вспоминает, как со своим собратьем Шамилем нашли под развалинами дома четыре иконы. Говорят, тогда было задание от командира — найти и обустроить наблюдательный пункт в полуразрушенном доме. В момент, когда военные там находились, начался массированный артобстрел.

Это были бронежилеты, с тем всем просто мы пожертвовали собой ради того, чтобы вынести эти иконы и сохранить их. Оружие мы бы и так не вынесли, приложили к себе и выносили, — говорит Друг Лютый.

— Как военнослужащие — исполнили свой воинский долг, как христиане — исполнили свой христианский долг, как граждане Украины — исполнили обязанность по сохранению культурного памятника, — говорит военнослужащий с позывным Шамиль.

Вскоре после спасения икон дом сгорел. О спасенных реликвиях командир группы узнал уже позже. Говорит, гордится бойцами, которые даже в такой трудный момент проявили свою духовность. Несмотря на то, что военные были “на нуле”, все же сохранили иконы и даже самостоятельно отреставрировали одну из них.

Для них это было ценность, и для меня тоже. Иконы стояли над нашим обеденным столом. Мы провели с ними Пасху, для кого-то это было тоже воплощение чего-то духовного, — говорит командир Сергей Лейченков.

После приезда с фронта военные решили передать иконы во Львовский гарнизонный храм святых Петра и Павла. Определить точные даты создания икон, говорят реставраторы, сложно. Вероятно, это середина 20 века. В ходе детального осмотра специалисты заметили, что некоторые иконы реставрировали сами же владельцы.

Мы можем сказать, что непосредственно для какого-то человека они были ценным сокровищем, и возможно, какие-то иконы передавались по наследству, — говорит реставратор Арсен Шпак.

В храме иконы пробудут еще некоторое время, потом их переместят в музей храма. Священнослужители не исключают возможности проведения выставки реликвий в других городах и даже за границей.

Раньше мы рассказывали о военном, который потерял руки и ногу и нуждается в помощи.

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