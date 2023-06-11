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Ризикнули життям заради ікон у Бахмуті. Як українські військові врятували і відреставрували реліквії

Оксана Ясницька, Журналістка програми Вікна-новини 11 Червня 2023, 17:00

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Українські військові врятували та відновили ікони в Бахмуті

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