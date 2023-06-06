Украинские блогеры Vs съемка работы ПВО. Какое наказание ждет желающих набрать лайки

Гонка за лайками подписчиков часто превращается в работу на врага. В Запорожье СБУ задержала двух блогеров, распространявших в сети опасный контент.

Один из них размещал на своем канале записи с выдачей повесток, другой — принялся снимать блокпосты и объекты критической инфраструктуры. Оба сейчас уже раскаиваются, а правоохранители рассказывают, какая за это может быть уголовная ответственность.

Центр Запорожья. У подъезда высотки спецназовцы СБУ задерживают мужчину. Человек скрывает лицо и настоящее имя. Он — блогер. Но однажды решил, как говорится, хайпануть, и создал канал, куда ему присылали уличные видео с вручением повесток. Сейчас, вероятно, сожалеет о своей погоне за интернет-славой и не советует другим.

В СБУ утверждают, что по этим каналам, кроме прочего, распространяются фейки о мобилизации. В Запорожье, говорят армейцы, есть определенные сложности, потому что 70% области во временной оккупации. Зато желающих встать на защиту страны достаточно.

— Кроме того, что мы вызываем по повесткам граждан призывного возраста, военнообязанных; многие сами, не дождавшись оповещения, приходят, — рассказывает начальник отдела рекрутинга Запорожского областного территориального Центра комплектования и социальной поддержки Андрей Якунин.

Правоохранители утверждают: сознательная или даже случайная съемка и распространение видео с военными объектами или перемещением техники может стоить свободы. Служба безопасности в очередной раз обращается к гражданам, особенно к блогерам, с просьбой не снимать и не распространять фото- и видеоматериалы с расположением блокпостов, воинских частей, перемещением военной техники и особенно — работой ПВО.

Наказание по статье предусматривает до восьми лет тюрьмы.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как изменилась работа СБУ во время полномасштабной войны.

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