Українські блогери Vs знімання роботи ППО. Яке покарання чекає на охочих зібрати лайки

Гонитва за вподобайками підписників часто перетворюються у роботу на ворога. У Запоріжжі СБУ затримало двох блогерів, що розповсюджували мережею небезпечний контент.

Один — розміщував у своєму каналі записи із видачею повісток, інший – заходився фільмувати блокпости та об’єкти критичної інфраструктури. Обидвоє нині вже каються, а правоохоронці розповідають, яка за це може бути кримінальна відповідальність.

Середмістя Запоріжжя. Біля під’їзду висотки спецпризначенці СБУ затримують чоловіка. Чоловік приховує обличчя та справжнє ім’я. Він — блогер. Та якось вирішив, як-то кажуть, хайпонути й створив канал, куди йому надсилали вуличні відео із врученням повісток. Нині, певно, шкодує про таку свою гонитву за інтернет-славою та не радить іншим.

В СБУ твердять: по цих каналах, окрім іншого, розповсюджуються фейки про мобілізацію. На Запоріжжі, кажуть армійці, є певні складнощі, бо ж 70% області у тимчасовій окупації. Натомість бажаючих стати на захист країни — не бракує.

— Окрім того, що ми викликаємо по повістках громадян призовного віку, військовозобов’язаних, багато людей, які самі, не дочекавшись відповідного оповіщення, приходять, — розповідає начальник відділу рекрутингу Запорізького обласного територіального Центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Якунін.

Правоохоронці твердять: свідоме, ба, навіть, випадкове фільмування та розповсюдження відео з військовими об’єктами чи переміщенням техніки може вартувати волі.

Служба безпеки вкотре звертається до громадян, а особливо до блогерів, з проханням не знімати та не поширювати фото- та відеоматеріали з розташуванням блок-постів, військових частин, переміщення військової техніки, а, особливо, роботу ППО.

Покарання за статтею передбачає до восьми років в’язниці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як змінилась робота СБУ під час повномасштабної війни.

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