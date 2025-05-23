Провожали на коленях… В Киеве простились с телеведущим Максимом Нелипой

Сегодня в Киеве простились с шоуменом и телеведущим Максимом Нелипой. Церемония прошла в помещении Центра культуры и искусств КПИ, где он в свое время учился. Похоронят героя на Байковом кладбище.

Как прошло прощание и что говорят о Максиме, его друзья и родные — далее в материале.

Прощание с Максимом Нелипой в Киеве: детали

— Дело Макса не умрет, его подразделение отомстит и будет защищать Украину и дальше. Сегодня присутствуют его побратимы, представители этого полка. Он очень гордился, что он нашел себя и занимался таким важным делом, — рассказал его брат Андрей Нелипа.

Ведущий Анатолий Анатолич заявил, что считает Максима одним из лучших деятелей телевидения:

— По-моему, это один из лучших ведущих периода расцвета украинского телевидения. В быту он был очень весел, много делал руками. Макс — это очень талантливый человек. Мне очень жаль, что в последние годы происходило с его карьерой.

Напомним, Максим Нелипа погиб 12 мая во время боевых действий на передовой. Присоединился к ВСУ в марте 2022 года в звании лейтенанта. В 2024 году был ранен, но после лечения снова вернулся к службе в армии. В последнее время служил в Силах беспилотных систем.

Детство многих украинцев прошло под телешоу и передачи, ведущим и участником которых был Максим Нелипа. Мы собрали самые яркие воспоминания о шоумене, положившем жизнь за Украину.

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