Люди

Провожали на коленях… В Киеве простились с телеведущим Максимом Нелипой

Ирина Танасийчук, журналист сайта 23 мая 2025, 17:00
карта боевых действий
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Карта боевых действий 23 мая 2025: россияне больше всего атаковали на Лиманском, Новопавловском и Покровском направлениях

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