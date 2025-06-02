Румба в исполнении ветеранов! В Киеве прошел бал для военных с протезами

31 мая в Киеве состоялся благотворительный бал Хоробрих сердець от центра протезирования и реабилитации U+ System. На нем станцевали военные, которые из-за ранений теперь имеют протезы.

Пары исполнили 10 хореографических номеров в разных стилях: от мелодического вальса до страстного танго. В рамках вечера прошел аукцион, на котором будут собирать деньги на реабилитацию и протезирование украинских защитников.

Именно в танце военные в очередной раз докажут свое мужество и расскажут собственные истории. Одна из них о ветеране Андрее Одаренко.

Как Андрей нашел исцеление души из-за танца

До сих пор ветеран Андрей Одарченко не был на танцевальном паркете, но сейчас под руководством тренера и партнерши Моники усердно оттачивает движения романтического вальса и зажигательной румбы.

Андрей приобщился к благотворительному балу Хоробрих сердець, чтобы собственным примером показать другим раненым военным, что после ампутации жизнь может и должна быть яркой. Мужчине для этого также требовалась поддержка любимой девушки, матери, ребенка и друзей.

Ничего так не работает, как собственный пример ветерана. Не у каждого есть такая поддержка, как у меня. Я это прекрасно понимаю, потому я и стараюсь максимально нормально поддержать других.

Когда российские оккупанты в 2022 году атаковали Украину, Андрей был за границей. Уже 26 февраля вступил в Хмельницкую ТРО. 9 мая получил ранение на дороге из Изюма на Славянске.

Мужчина потерял ногу, но пример других военных, прошедших протезирование, ему очень помог. Впоследствии, вместе со вторым инвестором, Андрей положил начало IT-школе и станции техобслуживания. Здесь с побратимом волонтерит для фронта.

— На собственном опыте Андрея я мог реализовать себя, потому что понимал, что человек без ноги может работать, какой-то бизнес открывает. И я не хотел останавливаться. И, глядя на Андрея, я сам себя реализовал, — рассказывает другой ветеран Павел.

Само желание быть примером побудило Андрея изучить румбу и самбу. На балу Хоробрих сердець у ветерана из Хмельницкого была самая маленькая партнерша — Моника Михайлова. Ей всего семь лет.

— Я подумал: “Боже, как я буду с этим ребенком танцевать?” Но потом я пришел, увидел, что она не такая маленькая, как мне кажется. С профессионалами приятно работать.

Моника занимается танцами уже четыре года, одержала множество побед на всеукраинских чемпионатах. Говорит, очень хочет поддержать ветерана.

– Нелегко было. В некоторых моментах кажется, что где-то можно помочь ему. Я своими движениями ему помогаю.

Часами вместе с Андреем и Моникой вальсирует отец и тренер девочки Александр.

— Мы сделали все возможное, чтобы уменьшить нагрузку на протез. В некоторые моменты было просто перенести вес на протез, а было не совсем просто. Все это для того, чтобы ребята, не важно, с какой ампутацией, продолжали жить.

Андрею нравится работать в паре с Моникой. Говорит, снова чувствует колоссальную поддержку и понял, что преодолел еще одно препятствие в своей жизни.

Ты хочешь, но ты не можешь. Но оказывается, что когда приходишь к профессионалу, который может тебе объяснить и когда ты сомневаешься в себе, но видишь, что человек точно в тебе не сомневается, то подтверждаются слова, что в тебя люди верят больше, чем ты сам.

Андрей — один из лидеров ветеранского движения Хмельницкой области. На благотворительном балу с помощью танца стремится показать, что ветераны на протезах могут жить полноценно, волонтерить, открывать собственное дело и даже танцевать.

А еще читай историю ветерана, пробежавшего шесть марафонов и посвятившего их любимой.

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