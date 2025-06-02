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Румба в исполнении ветеранов! В Киеве прошел бал для военных с протезами

Людмила Цымбалюк 02 июня 2025, 21:00

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