Румба у виконанні ветеранів! У Києві пройшов бал для військових з протезами

31 травня у Києві відбувся благодійний бал Хоробрих сердець від центру протезування та реабілітації U+ System. На ньому станцювали військові, які через поранення тепер мають протези.

Пари виконали 10 хореографічних номерів у різних стилях: від мелодійного вальсу до пристрасного танго. У рамках вечора відбувся аукціон, на якому збиратимуть гроші на реабілітацію та протезування українських захисників.

Саме у танці військові вкотре доведуть свою мужність і розкажуть власні історії. Одна із них про ветерана Андрія Одаренка.

Як Андрій знайшов зцілення душі через танець

Досі ветеран Андрій Одарченко не був на танцювальному паркеті, але нині під керівництвом тренера і партнерки Моніки старанно відточує рухи романтичного вальсу та запальної румби.

Андрій долучився до благодійного балу Хоробрі серця, щоб власним прикладом показати іншим пораненим військовим, що після ампутації життя може і має бути яскравим. Чоловікові для цього також була потрібна підтримка коханої дівчини, матері, дитини та друзів.

Нічого так не працює, як власний приклад ветерана. Не в кожного є ж така підтримка, як в мене. Я це прекрасно розумію, тому я і стараюся максимально нормально підтримати інших.

Коли російські окупанти 2022 року атакували Україну, Андрій був за кордоном. Уже 26 лютого вступив до Хмельницької ТрО. 9 травня дістав поранення на дорозі з Ізюма на Слов’янська.

Чоловік втратив ногу, але приклад інших військових, які пройшли протезування, йому дуже допоміг. Згодом, разом із другим інвестором, Андрій започаткував IT-школу та станцію техобслуговування. Тут із побратимом волонтерить для фронту.

— На власному досвіді Андрія я міг себе реалізувати, тому що розумів, що людина без ноги може працювати, якийсь бізнес відкриває. І я не хотів зупинятися. І, дивлячись на Андрія, я сам себе реалізував, — розповідає інший ветеран Павло.

Саме бажання бути прикладом спонукало Андрія вивчити румбу і самбу. На балі Хоробрих сердець у ветерана з Хмельницького була наймолодша партнерка — Моніка Михайлова. Їй лише сім років.

— Я подумав: “Боже, як я буду з цією дитиною танцювати?” Але потім я прийшов, побачив, що вона не така маленька, як мені здається. З професіоналами приємно працювати.

Моніка займається танцями вже чотири роки, здобула безліч перемог на всеукраїнських чемпіонатах. Каже, дуже хоче підтримати ветерана.

— Нелегко було. В деяких моментах, здається, що десь можна допомогти йому. Я своїми рухами йому допомагаю.

Годинами разом з Андрієм та Монікою вальсує батько і тренер дівчинки Олександр.

— Ми зробили все можливе для того, щоб зменшити навантаження на протез. В деякі моменти було просто перенести вагу на протез, а було не зовсім легко. Все це для того, щоб хлопці, не важливо, з якою ампутацією, продовжували жити.

Андрію подобається працювати у парі з Монікою. Каже, знову відчуває колосальну підтримку і зрозумів, що подолав іще одну перешкоду у своєму житті.

Ти хочеш, але ти не можеш. Але виявляється, що коли приходиш до професіонала, який може тобі пояснити й, коли ти сумніваєшся в собі, але бачиш, що людина точно в тобі не сумнівається, то підтверджуються слова, що в тебе люди вірять більше, чим ти сам.

Андрій — один із лідерів ветеранського руху Хмельниччини. На благодійному балі за допомогою танцю прагне показати, що ветерани на протезах можуть жити повноцінно, волонтерити, відкривати власну справу і навіть танцювати.

А ще читай історію ветерана, який пробіг шість марафонів та присвятив їх коханій.

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