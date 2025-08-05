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Мечтал стать чемпионом… В Киеве попрощались с 6-летним Матвеем, которого убила ракета

Ирина Танасийчук, журналист сайта 05 августа 2025, 14:00

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