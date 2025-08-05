Мечтал стать чемпионом… В Киеве попрощались с 6-летним Матвеем, которого убила ракета

Накануне в Киевской области простились с шестилетним Матвейчиком, который стал одной из жертв российского удара по жилому дому в Святошинском районе столицы 31 июля. В эфире телемарафона рассказали, чем восхищался и о чем мечтал мальчик, пока Россия коварно не унесла его жизни. Россия убила 6-летнего Матвея: каким был мальчик при жизни С цветами и игрушками у маленького гроба десятки людей: родители, родственники, друзья, знакомые и незнакомые. Шестилетний Матвей Марченко убила российская ракета. Его жизнь оборвалась в ночь на 31 июля, когда враг устроил оружие по его дому.Квартира Марченко была на шестом этаже. В результате удара взрывной волной в детской комнате снесло стену. Ее обломками шестилетнего ребенка прижало к кровати. Родители и соседи пытались поднять плиту своими силами, но тщетно. Спасатели вытащили Матвея из-под завалов без сознания, но еще живым. Больше часа медики пытались реанимировать мальчика, однако от полученных травм ребенок погиб. Шестилетний Матвейчик был самым младшим ребенком в семье Марченко. В момент удара мальчик находился вместе с родителями и своим восьмилетним братом Михаилом. Старший брат Матвея, 12-летний Лев, в этот момент был в летнем детском лагере в другом городе. Читать по теме Ночь террора: в Киеве обрушился подъезд дома, 31 погибший (обновлено) Ракетный удар просто по жилому дому. Под завалами люди, написал Зеленский. — Брат Лев, которому 12 лет, таскал его повсюду за собой, и Матвея все знали. С Матвеем все общались. Он постоянно что-то такое веселое и хорошее делал, как-то шутил по-детски, но всем хотелось обнять его постоянно, — рассказывает Игорь Ефименко, тренер Матвея по каратэ. Это он рядом с мальчиком на фотографии, которая 31 июля облетела мир. Фото было сделано в мае этого года в один из самых счастливых для мальчика дней. На соревнованиях он завоевал золотую медаль. — Это очень старательный ребенок, который не выглядит на свои шесть лет, по уму намного старше. Это не ребенок был, а золото. Общался круто со всеми, дружил, не было конфликтов. Со всеми он играл постоянно. На тренировке он был максимально сосредоточен. В свои шесть лет Матвей завоевал около шести медалей и мечтал стать чемпионом. Учился плавать, а каратэ стал заниматься полтора года назад. Ходил в один из столичных клубов вместе со старшими братьями. Несмотря на свой юный возраст, был целеустремленным и серьезно относился к тренировкам. Матвей был послушным, добрым, солнечным ребенком, который просто мечтал побеждать. Он мечтал заработать как можно больше медалей. Родители Матвейчика говорить о случившемся пока не в состоянии. В квартире, где жила семья, жить невозможно. Так что спортивный клуб, в котором тренировался мальчик, собирает для них деньги на новое жилье. Похоронили ребенка в родном селе папы в Киевской области. Настоящие ужасы пришлось пережить и детям из Мариуполя. Мы рассказывали щемящие истории тех, кого чуть не похитила из оккупированного города Россия. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Єдині новини, Киев Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter