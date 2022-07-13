В тылу есть место для подвигов — Николаевская ТрО продемонстрировала высший пилотаж

Николаевскую бригаду территориальной обороны создали в феврале “с нуля”. В настоящее время бойцы с гордостью показывают обустроенный пункт постоянной дислокации.

Мастерскую по ремонту машин, персональную скважину, горячую воду, столовую и кухню, работающие без помощи волонтеров. Это все сделали мы, – рассказывает начальник службы тыла бригады.

На сегодняшний день Николаевское ТрО – это не пистолетные войска, они держат оборону всего города и не дают оккупантам дойти до Одессы.

Как всего за несколько месяцев сплотились наши защитники под Николаевом — смотри в сюжете.

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