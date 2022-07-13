У тилу є місце для подвигів — Миколаївська ТрО продемонструвала вищий пілотаж

Миколаївську бригаду територіальної оборони створили у лютому “з нуля”. Нині бійці із гордістю показують облаштований пункт постійної дислокації.

Майстерню з ремонту машин, персональну свердловину, гарячу воду, їдальню та кухню, що працюють без допомоги волонтерів. Це все ми, — розповідає начальник служби тилу бригади.

На сьогодні Миколаївське ТрО — це не пістолетні війська, вони тримають оборону всього міста й не дають окупантам дійти до Одеси.

Як всього за кілька місяців згуртувались наші захисники під Миколаєвом — дивись у сюжеті.

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