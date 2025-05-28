Отец еще слышал крики сына… В Житомирской области похоронили детей, которых убила Россия

28 мая в Коростышеве Житомирской области простились с тремя погибшими детьми. Двух братьев и сестру убили россияне во время массированного ракетного удара в ночь на 25 мая. Родителей из-под завалов извлекли живыми, маму с травмой позвоночника накануне прооперировали.

Убили ночью в собственных кроватях: в Житомирской области прощаются с погибшими детьми

Бульдозер сгребает грубые балки вместе с кирпичом, глиной и вещами. Эта груда развалин еще в ночь на воскресенье была двумя домами, пока в них не попала российская ракета. Рядом с волонтерами и коммунальщиками разбирает развалины на месте родительского дома Александр.

— Позвонил друг, сказал, что тут что-то прилетело на долину. Я позвонил маме, всем родным братьям, сестре, никто трубку не брал, — рассказывает мужчина.

Александр — второй сын в семье. Старший брат ныне во Львове, а три младших, братья и сестра, погибли во время ракетного удара россиян. Вместе с родителями ночью дети спали в хате.

Он в угол дома оттуда прилетел, во всех детей сразу. Отец говорил, что он слышал, как он (один из сыновей — ред.) еще кричал.

Крики взрослых и детей слышал и сосед Валентин. Сам чудом уцелел в доме рядом с прилетом, смог самостоятельно выбраться из-под завалов.

– Проснулся от того, что мне падает на голову потолок. Потом начал подниматься, на меня падало еще раз. И потом я снова начал подниматься, еще раз падало. Только с четвертого раза я поднялся.

В третьем дворе сосед с пробитым легким смог сам от балок спасти жену.

— Там паренек выходил в туалет и вышло так, что он улетел на три метра. Ему пробило легкое и он из-под завалов начал свою жену доставать. Только потом он упал без сознания.

Всего в местную больницу госпитализировали восемь раненых, двое в тяжелом состоянии. В реанимации также остается мать троих погибших детей. Именно медики должны ей сообщить, что их невозможно было спасти.

В преддверии похорон детей женщину прооперировали. Врачи прогнозируют, что она будет ходить, несмотря на перелом позвоночника.

Семья Мартынюков, где погибли дети, в Коростышеве уважаема. Мать учительствует в сельской школе в соседней громаде, отец работает охранником, все дети вежливы и хорошо учились.

Наверное, образец того украинского ребенка, идеал, к которому надо бы стремиться. Они помогали абсолютно каждому, каждому соседу старшого возраста, — рассказывает о семье директор Коростышевского лицея №1 Павел Позняков.

— Они помогали абсолютно всем, начиная от буханки хлеба, которую они приносили, заканчивая настройкой телефонов.

Старший Роман через две недели должен был праздновать выпускной, увлекался историей, именно с ней хотел связать будущую профессию.

В преддверии похорон Романа его одноклассники поехали защищать совместный проект. Долго колебались, стоит ли, потому что старшеклассники вместе с погибшим придумали стартап.

Классный руководитель, где училась 12-летняя Тамара, сдерживает эмоции. Говорит, ученикам сейчас тяжело, а самые близкие друзья девочки вообще не ходят сейчас на уроки.

— Вообще вся семья прекрасна. Такие спокойные дети, искренние, воспитанные. Тамара – один из лидеров класса, отличница. Вот я сегодня выставлял оценки, все оценки у нее стоят. Трудно это наблюдать.

Самый маленький погибший, восьмилетний Станислав, тоже ученик этого лицея. Теперь в холле к фотографиям детей, убитых российской ракетой, ученики и родители приносят цветы и мягкие игрушки.

— Мы выступили инициаторами создания такого уголка, поскольку на место происшествия с целью безопасности детей пускать было невозможно. В каждый перерыв возле фото есть дети. Мы объявили сбор средств пострадавшей семье, потому что дом полностью уничтожен, — говорит директор.

В ящик деньги приносят и местные. Помочь семье можно по ссылке.

Напомним, что в результате российской атаки на Украину в ночь на 25 мая погибли 12 человек, еще более 50 получили ранения.

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