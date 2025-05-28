Батько ще чув крики сина… На Житомирщині поховали дітей, яких вбила Росія

28 травня у Коростишеві на Житомирщині попрощалися я з трьома загиблими дітьми. Двох братів і сестру вбили росіяни під час масованого ракетного удару в ніч на 25 травня. Батьків з-під завалів витягли живими, маму з травмою хребта напередодні прооперували.

Вбили вночі у власних ліжках: на Житомирщині прощаються із загиблими дітьми

Бульдозер згрібає грубі балки разом з цеглою, глиною і речами. Ця купа мотлоху ще в ніч проти неділі була двома будинками, аж доки в них не влучила російська ракета. Поруч з волонтерами й комунальниками розбирає руїну на місці батьківської хати Олександр.

— Подзвонив друг, сказав, що тут щось прилетіло на долину. Я подзвонив мамі, всім рідним братам, сестрі, ніхто трубку не брав, — розповідає чоловік.

Олександр — другий син в родині. Старший брат нині у Львові, а троє менших, брати й сестра, загинули під час ракетного удару росіян. Разом з батьками вночі діти спали в хаті.

Воно в куток хати звідти прилетіло, в усіх дітей одразу. Батько казав, що він чув, як він (один з синів — ред.) кричав.

Крики дорослих та дітей чув і сусід Валентин. Сам дивом вцілів у будинку поруч з прильотом, зміг самотужки вибратися з-під завалів.

— Проснувся від того, що мені падає на голову стеля. Потім почав підійматися, на мене падало ще раз. І потім я знову почав підійматися, ще раз падало. Тільки з четвертого разу я піднявся.

В третьому дворі сусід з пробитою легенею зміг сам від балок врятувати дружину.

— Там хлопчина виходив в туалет і вийшло так, що він відлетів на три метри. Йому пробило легеню і він з-під завалів почав свою дружину діставати. Тільки потім він впав без свідомості.

Всього до місцевої лікарні ушпиталили вісьмох поранених, двоє у важкому стані. В реанімації також лишається матір трьох загиблих дітей. Саме медики мусили їй повідомити, що їх неможливо було врятувати.

У переддень похорону дітей жінку прооперували. Лікарі прогнозують, що вона буде ходити, попри перелом хребта.

Родина Мартинюків, де загинули діти, у Коростишеві шанована. Мати вчителює у сільській школі в сусідній громаді, батько працює охоронцем, усі діти чемні й добре навчалися.

Мабуть, зразок тієї української дитини, ідеал, до якого треба було б прагнути. Вони допомагали абсолютно кожному, кожному сусіду старшого віку, — розповідає про родину директор Коростишівського ліцею №1 Павло Позняков.

— Вони допомагали абсолютно всім, починаючи від буханки хліба, яку вони приносили, закінчуючи налаштуванням телефонів.

Старший Роман за два тижні мав святкувати випускний, захоплювався історією, саме з нею хотів пов’язати майбутню професію.

Напередодні похорону Романа його однокласники поїхали захищати спільний проект. Довго вагалися, чи варто, бо старшокласники разом із загиблим придумали стартап.

Класний керівник, де навчалася 12-річна Тамара, ледь стримує емоції. Каже, учням нині важко, а найближчі друзі дівчинки взагалі не ходять зараз на уроки.

— Взагалі вся сім’я прекрасна. Такі спокійні діти, щирі, виховані. Тамара — одна із лідерів класу, відмінниця. От я сьогодні виставляв оцінки, всі оцінки в неї стоять. Важко це спостерігати.

Найменший загиблий, восьмирічний Станіслав, теж учень цього ліцею. Тепер у холі до фотографій дітей, яких вбила російська ракета, учні й батьки приносять квіти та м’які іграшки.

— Ми виступили ініціаторами створення такого куточка, оскільки на місце події з метою безпеки дітей пускати неможливо було. Кожної перерви біля фото є діти. Ми оголосили збір коштів постраждалій родині, тому що будинок повністю знищений, — каже директор.

У скриньку гроші приносять і місцеві. Допомогти родині можна за посиланням.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Україну в ніч на 25 травня загинуло 12 осіб, ще понад 50 дістали поранення.

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