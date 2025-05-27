“Подумала, що мама загинула”: жителі Київщини про страх під час обстрілу РФ

25 травня Київщина опинилася в епіцентрі комбінованої російської атаки дронами та балістичними ракетами. У результаті обстрілів загинули четверо людей, ще щонайменше 34 отримали поранення, з них шестеро дітей.

Особливо постраждало село Мархалівка. За даними місцевих, по населеному пункту випустили три балістичні ракети. Основний удар прийшовся по вулиці Шевченка та Западинській. Загинув один мешканець, ще вісім людей дістали поранення. Повністю зруйновано 10 будинків.

Як оговтується село в Фастівському районі Київщини та що говорять місцеві про удар росіян — далі в матеріалі.

Мархалівка під ворожим вогнем: як місцеві рятують майно після атаки РФ

Рятувальники, які першими приїхали на виклик у Мархалівку, побачили повністю зруйновані будинки на одній з вулиць. Ще чотири не підлягають відновленню. Вже під час роботи рятувальників і пошуку вцілілих росіяни вдарили по селу ще й безпілотниками.

Під російськими обстрілами рятувальники надавали першу допомогу вцілілим та гасили пожежі. Місцеві стверджують, що в неділю у Мархалівку прилетіли три балістичні ракети. Загинув місцевий житель, ще 11 людей поранені.

Фактично знищено 10 будинків, півсотні пошкоджено. Головний удар пройшовся на вулиці Шевченка і Западинську.

— Ракети влетіли десь о 3:30, а до того ми чекали дронів, як завжди. Вже декілька ночей ніхто не спав. Це було страхіття, — каже місцева жителька Валентина.

І можу побажати тільки, иак само як мама і бабуся, щоб отим виродкам у пеклі горіти й щоб їм повернулось усе, що вони нам несуть.

Тетяна Максименко ніч на неділю згадує з жахом. Три роки тому тут загинув її батько, теж від російського обстрілу села. Жінка думала, що вдруге у їхню оселю вже не прилетить.

— Ми з дитиною одночасно прокинулися від вибуху. Був такий великий вибух, від якого вибило вікна. Моя спальня на другому поверсі, — згадує вона ту ніч.

Слідом за першою, розповідає, прилетіли ще дві ракети.

— Перше, що після цього я подумала, це хто нас врятує. Тому що я сиджу з дитиною, я не розумію, чи ми можемо взагалі вийти з кімнати. Я думала, хто нас врятує. Потім почала кликати маму. Я не почула маму, мені шуміло дуже в вухах. Я подумала, що мама загинула.

Жінки збирають вцілілі речі з напівцілілого дому та збираються до родичів. А от будинок колишнього президента Національного Олімпійського комітету України Івана Федоренка згорів повністю.

— Готувалися до неділі, до Дня Києва. Діти мали приїхати, лягли спати. В три години ракета вдарила по другому поверху, там де дитяча кімната і кімната дочки.

Іван Никифорович самотужки разом з дружиною вибралися з будинку, а от три їхні собаки загинули.

Пережите досі не дає спокійного говорити й Вірі Коваленко. Каже, їх врятувала реакція чоловіка, який перший почув вибухи та всіх розбудив.

— Нас врятувало те, що Шахед почав маневрувати й чоловік почав голосно кричати: “Біжимо!”. Діти всі повставали. Я з ними у ванну тільки встигла забігти й все. Чоловік був в коридорі, почав відкривати двері. І далі як в тумані. Його навіть відкинуло в стіну від ударної хвилі.

Разом з дітьми жінка поїхала до друзів у столицю, але пережити не відпускає.

Менша (дочка — ред.) краще почувається. А от у старшої взагалі була істерика. Кричала: “Мама, спаси нас!”.

Після такого масованого обстрілу у селі поки немає газопостачання. Місцева влада створила комісію, яка фіксує усі руйнування. Також у вцілілих будинках закрили плівкою та фанерою вибиті вікна та двері.

Останні вихідні були вкрай важкими для українців. РФ запускала до 300 дронів одночасно, а також комбінувала дронові та ракетні атаки. Чи може впоратися українська ППО з таким тиском? Розповідали раніше.

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