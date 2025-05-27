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“Подумала, що мама загинула”: жителі Київщини про страх під час обстрілу РФ

Василь Саф'янюк, Журналіст програми Факти ICTV 27 Травня 2025, 11:00

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