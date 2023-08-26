Люди

Паралимпийцы помогают реабилитации раненых военных: во Львове запустили Лігу Нескорених

Оксана Ясницкая, Журналистка программы Вікна-новини 26 августа 2023, 12:00

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Ліга

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