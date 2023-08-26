Паралимпийцы помогают реабилитации раненых военных: во Львове запустили Лігу Нескорених

Во Львове стартовал проект по физической и психологической реабилитации военных и их семей Лига непокоренных (Ліга Нескорених). Его цель — создать все условия для спортивных тренировок ветеранов — спортплощадки и пропуски на бесплатные занятия частных комплексов.

Андрей — военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Ранение получил во время освобождения Харьковской области. Сейчас он — один из тех, кто проходит реабилитацию, и тот, кому занятия спортом помогают бороться с последствиями войны.

Эту спортплощадку, где тренируется Андрей и еще десяток других бойцов, открыли в рамках проекта Ліга Нескорених, целью которого является качественная реабилитация военных и их семей. На площадке, кроме пациентов госпиталя, еще и спортсмены паралимпийских игр.

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Паратенистист Виталий Байрамшин парализован уже много лет, передвигается с помощью колесного кресла. Говорит, приехал показать бойцам, что можно быть спортсменом даже после травмы.

Что я могу сделать — своим примером мотивировать, показать, что после ранения можно жить. И я с ними могу общаться, как равный с равным, — рассказывает вицечемпион мира по параатлетике Виктор Легкодух.

Поддержать тех, кто сейчас проходит реабилитацию, пришли и амбассадоры проекта. Среди них Виктор Легкодух. Он — ветеран АТО, а также вицечемпион мира по параатлетике. Он как никто знает, как после ранения не упасть духом и продолжать бороться. Этому и хочет учить других.

Податься в Лігу Нескорених может каждый военный, получивший ранение в результате войны и проходящий реабилитацию во Львовской области.

Напомним, ранее мы рассказывали, как бойцы батальона Волки Да Винчи провели тренировку для добровольцев.

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