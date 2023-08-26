Паралімпійці допомагають реабілітації поранених військових: у Львові запустили Лігу Нескорених

У Львові стартував проект для фізичної та психологічної реабілітації військових і їхніх родин Ліга нескорених. Його мета — створити всі умови для спортивних тренувань ветеранів — спортмайданчики та перепустки на безоплатні заняття приватних комплексів.

Андрій — військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Поранення отримав під час звільнення Харківщини. Зараз він один із тих, хто проходить реабілітацію і для кого заняття спортом допомагають боротися із наслідками війни.

Спортмайданчик, де нині тренується Андрій та ще десяток інших бійців, відкрили в межах проекту Ліга нескорених, метою якого є якісна реабілітація військових та їхніх родин. На майданчику, окрім пацієнтів госпіталю, ще й спортсмени паралімпійських ігор.

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Паратенісист Віталій Байрамшин паралізований уже багато років, пересувається за допомогою колісного крісла. Каже, приїхав показати бійцям, що бути спортсменом можна, навіть маючи травми.

Що я можу зробити — це своїм прикладом змотивувати, показати своїм прикладом, що після поранення можна жити, і я з ними можу спілкуватися, як рівний з рівним, — розповідає віцечемпіон світу з параатлетики Віктор Легкодух.

Підтримати тих, хто нині проходить реабілітацію, прийшли й амбасадори проекту. Серед них Віктор Легкодух. Він — ветеран АТО, а також віцечемпіон світу з параатлетики. Він як ніхто знає, як після поранення не впасти духом і продовжувати боротися. Цього і хоче навчати інших.

Податися у Лігу Нескорених може кожен військовий, який отримав поранення внаслідок війни та проходить реабілітацію на Львівщині.

Нагадаємо, раніше ми розповідали як бійці батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для добровольців.

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