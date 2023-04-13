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Люди работают на огородах, несмотря на мины: ситуация с разминированием Харьковской области

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 13 апреля 2023, 23:00

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