Люди работают на огородах, несмотря на мины: ситуация с разминированием Харьковской области

Чтобы разминировать Харьковскую область, нужно 125 тыс. саперов. Они должны работать не менее года. Такие нерадужные подсчеты озвучивают в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования. Харьковская область — первая по количеству погибших саперов ГСЧС.

В регионе сейчас работают отряды из разных областей Украины. Ежедневно в области подрываются на минах и гражданские. Особенно сейчас, когда начался сезон полевых работ. Люди высаживают овощи прямо рядом с минами, которые обезвреживают саперы.

Высаживают овощи рядом с минами: ситуация с разминированием Харьковской области

В траве лежит мина-лепесток. На таких только на этой улице подорвались уже пятеро жителей. Если она лежит в траве — заметить ее очень сложно. Еще одна лежит неподалеку.

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Сезон огородов в разгаре. Периодически слышны негромкие разрывы — мины-лепестки взрываются, нагреваясь на солнце. От них уже получили ранения соседи Владимира, а еще старший брат, живущий через огород.

Село Волохов Яр находится вблизи Балаклеи. Кроме окопов и разрушений, которые до сих пор можно увидеть в центре села, россияне оставили здесь кучу взрывчатки. Лепестками забрасывали по ночам, чтобы заминировать подступы к селу.

Боимся! У всех дети есть, у всех семьи есть, конечно, боимся, — рассказывает тракторист Михаил Балан.

Но выбора нет. Нина, которая и сама взорвалась на лепестке, продает в центре семена. Люди живут здесь с огородов.

Было очень много у меня осколков, четыре мне вытащили, пять остались во мне. Я ослепла, она дала в глаза, на горло, на все, — рассказывает Нина.

Перед двором женщины саперы нашли около 60 мин. И края им не видно. Это — саперы из Кропивницкого. В первую очередь такие сводные отряды разминируют в Харьковской области линии электропередач, водопроводы и газопроводы. И только потом приступят к разминированию полей и огородов.

Разминируют огороды самостоятельно

Рядом с саперами, на огороде, возится мужчина — это стандартная картина на деоккупированных территориях Харьковской области.

Длинную палку, метра четыре, квач из тряпки в солярку мокаешь, зажег, и так туда положил ее, отошел метров на 10. Оно же пластмассовое, горит, и тогда взрывается — рассказывает местный житель Владимир.

Люди разминируют огороды своими силами, пользуются услугами черных саперов — появились в Харьковской области уже такие бизнесмены, впрочем, спасатели говорят: количество пострадавших свидетельствует само за себя — насколько это опасно.

Харьковская область — одна из наиболее загрязненных минами областей Украины. Здесь нужно разминировать 600 тыс. гектаров сельхозземель. Плюс 22 тыс. заявок от населения, и эта цифра ежедневно увеличивается, ведь люди возвращаются домой, выходят на огороды и находят всевозможные модификации взрывчатки.

Саперы говорят, известная фраза, что год войны — это 10 лет разминирования, в нынешних реалиях уже неактуальна. Ведь украинские земли настолько загрязнены, столь трудна эта работа, и теми темпами, которыми сейчас идет разминирование, потребуется гораздо больше времени.

Раньше мы рассказывали, как живут люди в прифронтовом селе Плавни.

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