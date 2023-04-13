Люди

Люди пораються на городах попри міни: яка ситуація з розмінуванням Харківщини

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 13 Квітня 2023, 23:00

Більше відео
0:02:50
На Закарпатті приготували 8000 пасок для військових: як це відбувалося
За давнім рецептом, з любов’ю та символізмом! На Закарпатті приготували 8000 пасок для військових
0:49:57
Фільм про військових
Знати та пам’ятати! Воїни неба: фільм про героїв, які наближають нашу перемогу
0:06:05
Історія родини, яка повернулася в Україну, попри війну, та будує тут життя
Створювати вдома комфортні умови! Історія родини, яка повернулася в Україну і налагоджує життя попри війну
0:07:11
Українці принижують військових: де ваша повага і вдячність
Де ваша повага і вдячність? Прикрі випадки принижень військових від цивільних українців
Дивитись більше

Останні відео
0:05:13
Висаджують овочі поряд із мінами: ситуація з розмінуванням Харківщини

Люди пораються на городах попри міни: яка ситуація з розмінуванням Харківщини
0:02:50
На Закарпатті приготували 8000 пасок для військових: як це відбувалося
За давнім рецептом, з любов’ю та символізмом! На Закарпатті приготували 8000 пасок для військових
0:49:57
Фільм про військових
Знати та пам’ятати! Воїни неба: фільм про героїв, які наближають нашу перемогу
0:05:29
Крейcер Москва
Це змінило хід історії! Згадуємо події річниці потоплення крейсера Москва
0:06:05
Історія родини, яка повернулася в Україну, попри війну, та будує тут життя
Створювати вдома комфортні умови! Історія родини, яка повернулася в Україну і налагоджує життя попри війну
0:07:11
Українці принижують військових: де ваша повага і вдячність
Де ваша повага і вдячність? Прикрі випадки принижень військових від цивільних українців
0:04:25
Костянтин Старовицький
Мав незвичайний талант: історія життя та загибелі на війні диригента Маестро
0:05:36
Чому не треба переставити донатити: як українці допомагають військовим
Не забувай донатити для нашої перемоги: як українці допомагають військовим
0:05:12
Екоцид
Наслідки відчуватимемо десятки років: як притягти Росію до репарацій за екоцид в Україні
0:06:00
Карта бойових дій в Україні 13.04.2023 онлайн
Окупанти прикриваються живим щитом та створюють гуманітарну кризу: карта бойових дій в Україні 13 квітня в режимі онлайн
Більше відео
На Закарпатті приготували 8000 пасок для військових: як це відбувалося
Читати далі
За давнім рецептом, з любов’ю та символізмом! На Закарпатті приготували 8000 пасок для військових

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь