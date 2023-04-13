Люди пораються на городах попри міни: яка ситуація з розмінуванням Харківщини

Щоб розмінувати Харківську область, потрібно 125 тис. саперів. Вони мали б працювати щонайменше рік. Такі невтішні підрахунки озвучують у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування. Харківщина — перша за кількістю загиблих саперів ДСНС.

У регіоні нині працюють зведені загони з різних областей України. Чи не щодня в області підриваються на мінах і цивільні. А надто зараз, коли почався сезон польових робіт. Люди висаджують овочі просто поряд із мінами та саперами, які їх знешкоджують.

Висаджують овочі поряд із мінами: ситуація з розмінуванням Харківщини

У траві лежить міна-пелюстка. На таких лише на цій вулиці підірвалися вже п’ятеро жителів. Якщо вона лежить у траві — помітити її дуже складно. Ще одна лежить неподалік.

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Сезон городів у розпалі. Періодично чути негучні розриви — міни-пелюстки вибухають, нагріваючись на сонці. Від них вже дістали поранень сусіди Володимира, а ще старший брат, який живе через город.

Село Волохів Яр розташоване поблизу Балаклії. Окрім окопів та руйнувань, що й досі можна побачити у центрі села, росіяни лишили тут купу вибухівки. Пелюстками закидували вночі, щоб замінувати підступи до села.

Боїмося! У всіх діти є, у всіх сім‘ї є, звісно, боїмося, — розповідає тракторист Михайло Балан.

Але вибору не мають. Пані Ніна, яка й сама підірвалася на пелюстці, продає в центрі насіння. Бо люди живуть тут з городів.

Було дуже багато в мене уламків, чотири мені витягли, п’ять залишилися в мені. Я осліпла, воно дало в очі, на горло, на все, — розповідає пані Ніна.

Перед подвірʼям жінки сапери знайшли зо 60 мін. І краю їм не видно. Це — сапери з Кропивницького. Першочергово такі зведені загони розміновують на Харківщині лінії електропередач, водогони та газогони. І лише потім стануть до розмінування полів та городів.

Розміновують городи самостійно

Поряд із саперами, на городі порається чоловік — це нині стандартна картина на деокупованих територіях Харківщини.

Довгу палку, метри чотири, квач з ганчірки в солярку вмочуєш, запалив, і так туди поклав її, відійшов метрів на 10. Воно ж пластмасове, горить, і тоді вибухає, — розповідає місцевий мешканець Володимир.

Люди розміновують городи самотужки, користуються послугами чорних саперів — зʼявилися на Харківщині вже й такі бізнесмени, втім, рятувальники кажуть: кількість постраждалих свідчить сама за себе — наскільки це небезпечно.

Харківщина — одна з найбільш забруднених мінами областей України. Тут треба розмінувати 600 тис. гектарів сільгоспземель. Плюс 22 тис. заявок від населення, і ця цифра щодня лише збільшується, адже люди повертаються додому, виходять на городи і знаходять усі можливі модифікації вибухівки.

Сапери кажуть, відомий вислів про те, що рік війни — це 10 років розмінування, в нинішніх реаліях вже неактуальний. Адже українські землі настільки забруднені, настільки важка ця робота, і тими темпами, якими нині триває розмінування, знадобиться значно більше часу.

Раніше ми розповідали, як живуть люди у прифронтовому селі Плавні.

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