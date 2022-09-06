Советский Союз не только в мозгах — что лежит в аптечке оккупанта

Мы уже видели десятки доказательств, что “вторая армия мира” держалась только на громких словах, а на самом деле не может ни с чем справиться. Советский Союз покинул мир более 30 лет назад, но в мозгах и бытовых вещах россиян он до сих пор существует.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов сделал подробный осмотр российской аптечки. Как выяснилось, некоторые вещи намного старше самих солдат.

Например, носилки, которым 50 лет. Они изготовлены в Казани в 1972 году. Интересно, не порвутся ли, если положить на них раненого?

Сейчас также смотрят

Внешне аптечка выглядит современно, ее даже можно прикрепить к поясу. Состоит из двух блоков: индивидуальный перевязочный, средства для обеззараживания воды, в другом блоке — средства противохимической защиты.

Жгут, которым нужно останавливать кровотечение, выглядит очень старым. Его правила хранения нарушены, поэтому им вряд ли удастся что-нибудь перевязать. Удивила также инструкция, в которой указано: перед применением жгут продезинфицировать с интервалом 15 мин. Но как это сделать, где найти средства дезинфекции, если тебя ранили в бою и нужно срочно остановить кровь?

Также Небитов сравнил российскую аптечку с украинскими. Одну покупали волонтеры, другая — для специальных подразделений. Разницу можно увидеть невооруженным глазом.

Украинцы могут помогать работникам правоохранительных органов задерживать оккупантов. Ранее мы рассказывали о приложении, которое фиксирует преступления военных РФ.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!