Радянський Союз не тільки в мізках — що лежить в аптечці окупанта

Ми вже бачили десятки доказів, що “друга армія світу” трималася тільки на гучних словах, а насправді не може навіть дати собі раду. Радянський Союз покинув світ понад 30 років тому, але у мізках та побутових речах росіян він лишився й досі.

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов зробив детальний огляд російської аптечки. Як виявилося, деякі речі набагато старші за самих солдатів.

Наприклад, ноші, яким 50 років. Вони виготовлені в Казані 1972 року. Цікаво, чи не порвуться, якщо покласти на них пораненого?

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Зовні аптечка виглядає сучасно, її навіть можна кріпити до пояса. Складається з двох блоків: індивідуальний перев’язувальний, засоби для знезараження води, в іншому блоці — засоби протихімічного захисту.

Джгут, яким треба зупиняти кровотечу, на вигляд дуже старий. Його правила зберігання порушені, тому ним навряд чи вдасться щось перев’язати. Здивувала також інструкція, в якій вказано: перед застосуванням джгут продезінфікувати з інтервалом 15 хв. Як це зробити, де знайти засоби дезінфекції, якщо тебе поранили в бою й треба терміново зупинити кров?

Також Нєбитов порівняв російську аптечку з українськими. Одну купували волонтери, іншу — для спеціальних підрозділів. Різницю можна помітити неозброєним оком. Усі подробиці дізнавайся у відео.

Українці можуть допомагати правоохоронцям затримувати окупантів. Раніше ми розповідали про застосунок, який фіксує злочини військових РФ.

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