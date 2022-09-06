Світ

Радянський Союз не тільки в мізках — що лежить в аптечці окупанта

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Вересня 2022, 23:00
Аптечка російського військового: що лежить всередині

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